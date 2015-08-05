南非汇市：兰特兑美元跌至14年新低，因美国服务业数据强劲

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透约翰内斯堡8月5日 - 南非兰特兑美元周三触及14年新低，因美国服务业数据强于预期，令投资者押注美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能最早在9月升息。
美国7月服务业活动以10年来最快速度增长，支持对美联储将在短期内升息的预期。
美元上涨至三个半月高位，一美联储官员在本周稍早称他将支持在9月升息，他的讲话带动美元走高，加上南非民间产出数据疲弱，使兰特降至逾10年来最低。
汤森路透数据显示，兰特兑美元 触及2001年12月来最低12.83兰特。在1520 GMT，兰特兑美元 报12.8015，较周二收报12.7425兰特下跌0.46%。
7月南非企业景气指数从6月触及的16年低位反弹，但该数据不足以支撑兰特的表现，因南非政府仍在应对采矿业计划削减岗位的问题。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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