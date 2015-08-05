南非汇市：兰特兑美元跌至14年新低，因美国服务业数据强劲

美元上涨至三个半月高位，一美联储官员在本周稍早称他将支持在9月升息，他的讲话带动美元走高，加上南非民间产出数据疲弱，使兰特降至逾10年来最低。

7月南非企业景气指数从6月触及的16年低位反弹，但该数据不足以支撑兰特的表现，因南非政府仍在应对采矿业计划削减岗位的问题。(完)