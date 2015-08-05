欧洲股市：上涨，受法国兴业银行和汽车股走高推动

欧洲股市：小幅收高，投资人关注业绩以寻找市场方向
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
* FTSEurofirst 300指数攀升1.3%，Euro STOXX 50指数上扬1.6%
* 法国兴业银行公布第二季业绩后股价跳升
* 希腊股市续挫
路透伦敦8月5日 - 欧洲股市周三上涨，受法国兴业银行 急升提振，该行成为最新一家季报好于预期的欧洲主要企业。
欧洲汽车股 也上涨，雷诺汽车 上升，此前Exane BNP Paribas上调对雷诺汽车的目标价。欧洲汽车股在7月底走低，因担心其重要的中国市场需求放缓。
科技股 在昨日下跌后企稳，上日苹果大跌拉低科技股。希腊股市连续第三日收低，希腊仍在寻求获得新的救助计划。
法国兴业银行劲涨7.9%，为百分比升幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股。FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.6%。
法国兴业银行公布的盈利预估好于预期，该行将增加资本缓冲水平和加大削减成本的力度。
妮维雅生产商Beiersdorf 的盈利预估好于预期，股价上扬3.7%。
根据汤森路透StarMine提供的数据，迄今已公布季报的STOXX 600 指数 成份股中，59%的企业本季业绩好于预期或符合预期。
英国富时100指数 收涨0.98%，报6,752.41点；法国CAC指数 收升1.65%，收报5,196.73点。德国DAX指数 升1.57%，报11,636.30点。(完)
路透米兰1月18日 - 欧洲股市周三小幅收高，投资人关注企业业绩以寻找市场方向，对特朗普胜选美国总统后引发的升势是否能持续的疑虑加重。
路透米兰1月17日 - 欧洲股市周二收平，在英国首相特雷莎梅发表脱欧讲话，为该国脱欧计划消除了一些不确定性后，欧股脱离日低。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。