欧洲股市：上涨，受法国兴业银行和汽车股走高推动

* FTSEurofirst 300指数攀升1.3%，Euro STOXX 50指数上扬1.6%

* 法国兴业银行公布第二季业绩后股价跳升

* 希腊股市续挫

路透伦敦8月5日 - 欧洲股市周三上涨，受法国兴业银行 急升提振，该行成为最新一家季报好于预期的欧洲主要企业。

欧洲汽车股 也上涨，雷诺汽车 上升，此前Exane BNP Paribas上调对雷诺汽车的目标价。欧洲汽车股在7月底走低，因担心其重要的中国市场需求放缓。

科技股 在昨日下跌后企稳，上日苹果大跌拉低科技股。希腊股市连续第三日收低，希腊仍在寻求获得新的救助计划。

法国兴业银行劲涨7.9%，为百分比升幅最大的FTSEurofirst 300指数 成份股。FTSEurofirst 300指数收涨1.3%，欧元区绩优股Euro STOXX 50指数 升1.6%。

法国兴业银行公布的盈利预估好于预期，该行将增加资本缓冲水平和加大削减成本的力度。

妮维雅生产商Beiersdorf 的盈利预估好于预期，股价上扬3.7%。

根据汤森路透StarMine提供的数据，迄今已公布季报的STOXX 600 指数 成份股中，59%的企业本季业绩好于预期或符合预期。