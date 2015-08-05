芝加哥期市：CBOT玉米连涨第二日，因在USDA供需报告出炉前有回补空头

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三攀升1%，连升第二日，因预期下周公布的美国政府报告将下调玉米产量预估，促使投资者回补空头。
在美国农业部(USDA)下周公布月度供需报告前，分析师公布玉米和大豆产量预估，倍受关注行业公司INTL FCStone和Informa Economics发布的玉米产量预估均低于USDA的预估。
分析师表示，长期天气预报显示美国中西部地区天气将较乾燥。不过，大部份玉米已过了重要的授粉阶段，预计大豆较可能因天气问题导致潜在产量下跌。
玉米整体生长条件良好和全球供应充足，限制了玉米价格涨势。
9月玉米合约 升4美分，报3.72-3/4美元。
今日CBOT玉米期货成交量预计为329,126口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。