芝加哥期市：CBOT玉米连涨第二日，因在USDA供需报告出炉前有回补空头

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周三攀升1%，连升第二日，因预期下周公布的美国政府报告将下调玉米产量预估，促使投资者回补空头。

在美国农业部(USDA)下周公布月度供需报告前，分析师公布玉米和大豆产量预估，倍受关注行业公司INTL FCStone和Informa Economics发布的玉米产量预估均低于USDA的预估。

分析师表示，长期天气预报显示美国中西部地区天气将较乾燥。不过，大部份玉米已过了重要的授粉阶段，预计大豆较可能因天气问题导致潜在产量下跌。

玉米整体生长条件良好和全球供应充足，限制了玉米价格涨势。

9月玉米合约 升4美分，报3.72-3/4美元。

今日CBOT玉米期货成交量预计为329,126口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)