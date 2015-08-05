国际油市：油价触及数月低位，因上周美国汽油库存增加令人担忧

* 布兰特原油触及六个月低位，美国原油跌至四个半月底部

* EIA公布上周美国原油库存减少440万桶，跌幅超过预期

* EIA称上周美国汽油库存增加，预期为减少

路透纽约8月5日 - 油价周三触及数个月低位，此前数据显示上周美国汽油库存大幅增加，而美国汽油需求旺季夏季正接近尾声。

尽管美国能源资料协会(EIA)称上周美国原油库存减幅超过市场预期，但布兰特原油期货价格触及六个月低位，美国原油触及四个半月低点。

交易商和投资者没有理会原油库存减少的消息，反而聚焦在上周汽油库存意外大幅增加的数据，以及及其对炼厂利润的影响。

“造成炼厂利润下降，将减弱原油加工的诱因，最终导致本已处于很高水准的原油库存再次上升，”德国商业银行资深商品分析师Carsten Fritsch在路透全球油论坛上表示。

美国原油期货 收低0.59美元，或1.3%，报每桶45.15美元，盘中触及3月来最低44.83美元。在数据显示上周美国原油库存减少后，市场起初上涨约1美元，但之后回落，受汽油库存数据拖累。

布兰特原油期货 收低0.40美元，报每桶49.59美元，此前跌至1月低位49.02美元。

汽油期货 收低约1%，触及五个半月低位。

EIA称，上周美国原油库存减少440万桶，为预估150桶的减幅的约三倍。