芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受低吸买盘提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，从早盘跌势中反弹，交易商说，因9月小麦合约留守在昨日低位之上后，有技术性买入。
一些民间天气预报预计黑海地区地天气炎热和乾燥，可能对当地作物生长带来压力，这为CBOT小麦市场提供支撑。
美国和全球小麦供应充足，使美国小麦出口需求疲弱，限制了小麦期货价格涨幅。
Informa Economics预计，美国2015/16年小麦总产量为21.59亿蒲式耳，高于美国农业部7月时预估的21.48亿。
CBOT-9月小麦期货 结算价报5.02美元，上扬8-1/2美分。
今日CBOT小麦期货预估成交量为131,988口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。