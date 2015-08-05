芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受低吸买盘提振

路透芝加哥8月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收高，从早盘跌势中反弹，交易商说，因9月小麦合约留守在昨日低位之上后，有技术性买入。

一些民间天气预报预计黑海地区地天气炎热和乾燥，可能对当地作物生长带来压力，这为CBOT小麦市场提供支撑。

美国和全球小麦供应充足，使美国小麦出口需求疲弱，限制了小麦期货价格涨幅。

Informa Economics预计，美国2015/16年小麦总产量为21.59亿蒲式耳，高于美国农业部7月时预估的21.48亿。

CBOT-9月小麦期货 结算价报5.02美元，上扬8-1/2美分。

今日CBOT小麦期货预估成交量为131,988口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)