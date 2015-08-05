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市场报道 | 2015年 8月 6日 星期四 05:01 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因天气忧虑

路透芝加哥8月5日 - 美国大豆期货周三收高，交易商表示，因预计
美国中西部天气较乾，正值当地的大豆正结荚，且在下周美国农业部(USD
A)公布月度供需报告前，投资者调整头寸。
    
    美国农业部将在8月12日公布月度供需报告，将可能调整对美国大豆
种植面积的预估。
    
    Informa Economics预计，美国大豆产量将为37.89亿蒲式耳，低于US
DA在7月时预估的38.85亿。Informa预计美国大豆单产将为每英亩45.4蒲
式耳，低于USDA预估的46.0。
    
    INTL FCStone周二预计，美国2015年大豆产量将为37.97亿蒲式耳，
单产为每英亩45.0蒲式耳。
        
    8月大豆期货合约 收涨15-3/4美分，报每蒲式耳9.91-3/4美元。
       
    8月豆粕合约 收升4.4美元，报每短吨355.1美元。8月豆油合约
 下跌0.2美分，报29.63美分。    
    
    今日CBOT大豆预估成交量为231,798口，豆粕为91,109口，豆油为91,
222口。(完)
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 利棣儿；审校 李军)

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