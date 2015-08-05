芝加哥期市：CBOT大豆期货收高，因天气忧虑

路透芝加哥8月5日 - 美国大豆期货周三收高，交易商表示，因预计 美国中西部天气较乾，正值当地的大豆正结荚，且在下周美国农业部(USD A)公布月度供需报告前，投资者调整头寸。 美国农业部将在8月12日公布月度供需报告，将可能调整对美国大豆 种植面积的预估。 Informa Economics预计，美国大豆产量将为37.89亿蒲式耳，低于US DA在7月时预估的38.85亿。Informa预计美国大豆单产将为每英亩45.4蒲 式耳，低于USDA预估的46.0。 INTL FCStone周二预计，美国2015年大豆产量将为37.97亿蒲式耳， 单产为每英亩45.0蒲式耳。 8月大豆期货合约 收涨15-3/4美分，报每蒲式耳9.91-3/4美元。 8月豆粕合约 收升4.4美元，报每短吨355.1美元。8月豆油合约 下跌0.2美分，报29.63美分。 今日CBOT大豆预估成交量为231,798口，豆粕为91,109口，豆油为91, 222口。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)