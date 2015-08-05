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市场报道 | 2015年 8月 6日 星期四 05:33 BJT

加拿大股市：连续第六日上涨，受银行股和消费类股提振

路透多伦多8月5日 - 加拿大主要股指周三小升，投资者吸纳银行股和消费类股，而油价和其他商品价格下跌拖累能源股和矿业股走低。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高11.94点，或0.08%，收报14,502.99点。该指数连升第六日。

“很多投资者买入诸如消费类股等非资源类普通股的趋势似乎仍然存在，”ABC Funds投资组合经理Irwin Michael说。

加拿大皇家银行 上涨0.9%，多伦多道明银行 攀升0.8%，对大盘的影响最大。金融股今日攀升0.5%。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数10大类股中有六种收高，涨跌股之比为5:4。(完)

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