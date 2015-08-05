加拿大股市：连续第六日上涨，受银行股和消费类股提振

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透多伦多8月5日 - 加拿大主要股指周三小升，投资者吸纳银行股和消费类股，而油价和其他商品价格下跌拖累能源股和矿业股走低。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收高11.94点，或0.08%，收报14,502.99点。该指数连升第六日。
“很多投资者买入诸如消费类股等非资源类普通股的趋势似乎仍然存在，”ABC Funds投资组合经理Irwin Michael说。
加拿大皇家银行 上涨0.9%，多伦多道明银行 攀升0.8%，对大盘的影响最大。金融股今日攀升0.5%。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数10大类股中有六种收高，涨跌股之比为5:4。(完)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。