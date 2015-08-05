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亚洲 | 2015年 8月 6日 星期四 06:21 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.82 +0.95 +1.20 1763153

京东 34.32 +0.33 +0.97 7432600

新浪 40.79 +0.72 +1.80 1362563

搜狐 50.37 +0.69 +1.39 571405

网易 145.55 +2.13 +1.49 614060

百度 172.74 +2.42 +1.42 3255861

台湾

台湾积体电路 21.61 +0.16 +0.75 2106171

联电 1.78 +0.01 +0.56 318734

日月光 5.35 +0.04 +0.75 658397

硅品精密 5.42 -0.02 -0.37 893599

和信超媒体 0.66 -0.02 -3.46 75561

友达 3.25 -0.05 -1.52 369955

中华电信 31.58 +0.00 +0.00 57989

台湾国际航电 41.43 +0.42 +1.02 1355801

香港

中国移动 64.80 +1.12 +1.76 197607

中国联通 13.77 +0.06 +0.44 105686

中国电信 54.74 -0.26 -0.47 7026

中芯国际 4.50 +0.12 +2.74 6237

电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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