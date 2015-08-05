《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月5日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.82 +0.95 +1.20 1763153
京东 34.32 +0.33 +0.97 7432600
新浪 40.79 +0.72 +1.80 1362563
搜狐 50.37 +0.69 +1.39 571405
网易 145.55 +2.13 +1.49 614060
百度 172.74 +2.42 +1.42 3255861
台湾
台湾积体电路 21.61 +0.16 +0.75 2106171
联电 1.78 +0.01 +0.56 318734
日月光 5.35 +0.04 +0.75 658397
硅品精密 5.42 -0.02 -0.37 893599
和信超媒体 0.66 -0.02 -3.46 75561
友达 3.25 -0.05 -1.52 369955
中华电信 31.58 +0.00 +0.00 57989
台湾国际航电 41.43 +0.42 +1.02 1355801
香港
中国移动 64.80 +1.12 +1.76 197607
中国联通 13.77 +0.06 +0.44 105686
中国电信 54.74 -0.26 -0.47 7026
中芯国际 4.50 +0.12 +2.74 6237
电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”