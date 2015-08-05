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亚洲 | 2015年 8月 6日 星期四 06:13 BJT

《日本重要政经日程》--8月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

    8月5日(三)
    
    2350 - 一周资本流动数据
    
    8月6日(四)
    
    0120 - 三个月期贴现国库券标售
    
    0500 - 6月领先指标
        
    以下企业将发布财报：
    
    0600 - 软银(股份有限公司) 
    
    0630 - 高田 
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 刘秀红；审校 王丽鑫)

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