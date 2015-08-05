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市场报道 | 2015年 8月 6日 星期四 06:15 BJT

《美国重要政经日程》--8月6日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1230 - 劳工部公布一周失业金请领数据

1230 - 农业部公布一周出口销售报告

1400 - 农业部公布每月牲畜及肉品贸易数据

1400 - 房贷美公布美国一周抵押贷款利率

1430 - 能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存

1500 - 财政部每周例行宣布三个月及六个月国库券销售

2000 - 农业部公布全球一周棉花价格

2000以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据

2030 - 美联储公布一周资产负债表

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李婷仪 审校 许娜)

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