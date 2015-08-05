美国利率：美联储尚未决定9月是否加息--理事鲍威尔

鲍威尔本次在早间电视节目中的露面显得异乎寻常，而此前一天有报纸援引亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话报导，只有美国经济“严重恶化”，才会让他不支持在9月开始收紧货币政策。

洛克哈特立场属于中间派，且今年具有对货币政策的投票权。他表示，“目前而言，不采取行动的门槛很高”--他的讲话在周二打压美国公债价格并提振美元。

但鲍威尔称：“我只是不想妄加揣测。”他指出在9月中旬之前，还有两份月度就业报告要公布，其中包括就业岗位、薪资所得以及失业的情况。

他说，升息的“时间明显越来越接近”，但他目前认为“经济成长适度，就业增长优于合理水平，且通胀率仍低于我们的目标”。

渣打银行经济学家Thomas Costerg称，这些言论暗示，某些联储中间派人士仍然在9月还是12月会议升息之间犹豫不决。

“这意味着9月升息并非铁定，因为一些美联储中间派仍然觉得数据并未让人眼前一亮，”Costerg说。“似乎美联储依然固守等待观望的立场。”(完)