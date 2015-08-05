马航事件：马来西亚确认，留尼汪岛发现的机翼碎片属于马航MH370

“我们期待并希望能发现更多物体，帮助我们揭开谜底，”马航在总理纳吉布讲话后立即发表声明称。

尽管马方确认残骸来自MH370，但法国检察官并未宣布他们已经确认，只表示有非常大的可能性。他们称，法国警方还将仔细检查在留尼汪岛发现的疑似行李碎片。目前法国时间还在周三晚上。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 王颖/郑茵)