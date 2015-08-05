马航事件：马来西亚确认，留尼汪岛发现的机翼碎片属于马航MH370

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
马航称，此次发现是“我们解开MH370航班失踪谜题的一个重大突破”。
“我们期待并希望能发现更多物体，帮助我们揭开谜底，”马航在总理纳吉布讲话后立即发表声明称。
尽管马方确认残骸来自MH370，但法国检察官并未宣布他们已经确认，只表示有非常大的可能性。他们称，法国警方还将仔细检查在留尼汪岛发现的疑似行李碎片。目前法国时间还在周三晚上。(完) (编译 王丽鑫/刘秀红；审校 王颖/郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”