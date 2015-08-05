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市场报道 | 2015年 8月 6日 星期四 07:00 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月6日至8月13日

汤森路透8月6日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：

公布时间 业绩季度及公司名称 代码

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8月6日 BMO Q2 2015 艾尔建(Allergan)

8月6日 12:00 Q2 2015 Apache

8月6日 BMO Q3 2015 Becton, Dickinson and Co

8月6日 11:00 Q2 2015 Duke Energy

8月6日 AMC Q2 2015 Consolidated Edison

8月6日 AMC Q2 2015 EOG Resources

8月6日 BMO Q1 2016 Michael Kors Holdings Ltd

8月6日 AMC Q2 2015 Mohawk Industries

8月6日 AMC Q2 2015 Monster Beverage

8月6日 AMC Q2 2015 Marathon Oil

8月6日 AMC Q2 2016 英伟达(Nvidia)

8月6日 BMO Q2 2015 Molson Coors Brewing Company

8月6日 BMO Q2 2015 Teradata

8月6日 BMO Q3 2015 维亚康母(Viacom)

8月7日 BMO Q2 2015 Cablevision Systems

8月7日 BMO Q4 2015 Harris

8月7日 BMO Q2 2015 好时(Hershey)

8月10日 BMO Q2 2015 AES

8月10日 BMO Q2 2015 CenterPoint Energy

8月10日 BMO Q2 2015 Endo International PLC

8月10日 AMC Q2 2015 International Flavors & Fragrance

8月10日 AMC Q2 2015 Kraft Heinz Co

8月10日 BMO Q4 2015 Sysco

8月11日 AMC Q1 2016 Computer Sciences

8月11日 AMC Q2 2015 Fossil Group

8月11日 AMC Q1 2016 赛门铁克(Symantec)

8月12日 AMC Q4 2015 思科(Cisco Systems)

8月12日 BMO Q2 2015 Macy's

8月12日 AMC Q4 2015 新闻集团(News)

8月13日 BMO Q2 2015 Advance Auto Parts

8月13日 AMC Q2 2015 Nordstrom

8月13日 BMO Q2 2015 Kohl's

如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 刘秀红；审校 张若琪)

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