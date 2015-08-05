美股业绩：特斯拉第二季净亏扩大并下修全年销量预估，股价盘后跌5%

特斯拉称，经调整后每股亏损0.48美元，亏损幅度低于分析师预估的0.60美元。上年同期为经调整后每股获利0.13美元。

由于支出仍大于营收，特斯拉6月30日为止的现金准备余额降至11.5亿美元，总计上半年现金支出7.55亿美元。今年3月31日和去年12月31日止，特斯拉的现金准备余额分别是15亿和19亿美元。

今年稍早时，财务长Deepak Ahuja表示今年现金支出总额应该不会超过10亿美元。

资本支出总额4.052亿美元，因该公司为完成Model X以及内华达州新电池厂设备而持续支出。上半年支出总额为8.312亿美元。特斯拉表示，预计全年支出总额约为15亿美元。

自由现金流略降至5.647亿美元。第二季的现金支出有部分被融资所得2.184亿美元现金所抵销。

中国汽车技术研究中心周三表示，特斯拉上半年在中国交车数量为2,147辆，约为该公司全球销量的10%。该中心并称，特斯拉6月中国销量降至171辆，低于5月的338辆和4月的948辆。