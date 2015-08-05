美股业绩：特斯拉第二季净亏扩大并下修全年销量预估，股价盘后跌5%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
特斯拉称，经调整后每股亏损0.48美元，亏损幅度低于分析师预估的0.60美元。上年同期为经调整后每股获利0.13美元。
由于支出仍大于营收，特斯拉6月30日为止的现金准备余额降至11.5亿美元，总计上半年现金支出7.55亿美元。今年3月31日和去年12月31日止，特斯拉的现金准备余额分别是15亿和19亿美元。
今年稍早时，财务长Deepak Ahuja表示今年现金支出总额应该不会超过10亿美元。
资本支出总额4.052亿美元，因该公司为完成Model X以及内华达州新电池厂设备而持续支出。上半年支出总额为8.312亿美元。特斯拉表示，预计全年支出总额约为15亿美元。
自由现金流略降至5.647亿美元。第二季的现金支出有部分被融资所得2.184亿美元现金所抵销。
中国汽车技术研究中心周三表示，特斯拉上半年在中国交车数量为2,147辆，约为该公司全球销量的10%。该中心并称，特斯拉6月中国销量降至171辆，低于5月的338辆和4月的948辆。
特斯拉股价在过去12个月走势震荡，最低为181.40美元，最高达291.42美元。周三收高1.4%，报在270.13美元。(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”