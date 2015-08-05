金砖国家：8月5日股汇市收盘纵览

路透8月6日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月5日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 跌0.13%，至891.95点。

中国股市：沪综指震荡收跌1.6%，短线反弹后引发获利及套牢盘双重卖压

中国汇市：人民币创一个月新低后放量收平，受IMF推迟SDR调整扰动

香港股市：收高，消费类股引领涨势

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巴西股市：上涨，巴西淡水河谷宣布略调降2015年投资计划规模之后股价劲扬，引领大盘上涨。指标股指Bovespa指数 收涨0.46%，报50,287.270点。

巴西汇市：拉美货币下跌，因美国服务业数据强劲抵销了就业数据的疲弱，市场益发预期美国将在9月升息。巴西雷亚尔 收报3.4885/90，上日收报3.4622/42。

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南非股市：连涨第二日，由资源股巨擘必和必拓和嘉能可领涨，此前一家伦敦投资银行Liberum建议投资人续抱持股，称股价已大致消化完铁矿石的跌价。Top-40指数 收涨0.73%至47,259.06点。大盘综合指数 涨0.64%至52,774.21点。

南非汇市：兰特兑美元跌至14年新低，因美国服务业数据强劲

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印度股市：收涨至将近两周最高收位，Infosys等软件出口股领涨，因投资人买进跌深的个股。BSE指数 收涨0.54%至28,223.08点；NSE指数 涨0.6%至8,567.95点。

印度汇市：卢比兑美元 持平，收报63.75/63.76。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 涨0.77%至843.900点。MSCI明晟俄罗斯指数 涨1.36%至465.24点。