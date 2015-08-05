美股业绩：Barrick第二季亏损下降，但宣布下调派息并出售资产

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透8月5日 - 全球产量最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 周三公布的第二季亏损缩窄，但同时宣布下调派息60%，并下修今年产量和成本目标。该公司还称将启动相关程序，出售数项非核心美国黄金资产。
Barrick表示将在未来几周内启动相关程序，出售Bald Mountain、Round Mountain、Spring Valley、Ruby Hill、Hilltop以及Golden
Sunlight等几处资产。
这家总部设在多伦多的公司公布，第二季度净亏损900万美元，每股亏损1美分；上年同期净亏损2.69亿美元，每股亏损0.23美元。
经调整后为净利润6,000万美元，每股盈余5美分，略低于汤森路透I/B/E/S提供的分析师预估值每股6美分。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。