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市场报道 | 2015年 8月 6日 星期四 07:54 BJT

美股业绩：Barrick第二季亏损下降，但宣布下调派息并出售资产

路透8月5日 - 全球产量最大的黄金生产商Barrick Gold Corp 周三公布的第二季亏损缩窄，但同时宣布下调派息60%，并下修今年产量和成本目标。该公司还称将启动相关程序，出售数项非核心美国黄金资产。

Barrick表示将在未来几周内启动相关程序，出售Bald Mountain、Round Mountain、Spring Valley、Ruby Hill、Hilltop以及Golden

Sunlight等几处资产。

这家总部设在多伦多的公司公布，第二季度净亏损900万美元，每股亏损1美分；上年同期净亏损2.69亿美元，每股亏损0.23美元。

经调整后为净利润6,000万美元，每股盈余5美分，略低于汤森路透I/B/E/S提供的分析师预估值每股6美分。

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