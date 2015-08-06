美国金融：政府接近举债上限，需当心对债市影响及突发情况--财政部

财政部5月宣布，将提高每日现金余额规模，以便及时应对网络攻击或严重风暴等可能干扰金融系统的事件。

如果发生网络攻击，影响到政府常规筹资工具--公债标售，持有更多现金缓冲将可帮助政府支付账单，包括偿还债务。

“除非国会调高举债上限，否则我们预计财政部的现金余额会在未来数月内降至1,500亿美元以下，”Carpenter称，并指出这是应对“网络攻击等突发威胁”的“最低审慎水平”。

他还表示，接近举债上限将导致财政部减少短期国库券的发行。

这就可能与财政部的另一个目标--努力保持市场运作良好--背道而驰，因为财政部实现这一目标的方式就是通过发行这类投资者乐于接受的证券。

“市场很可能会受到压力，”Carpenter在新闻发布会上告诉记者。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/郑茵)