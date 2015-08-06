美国金融：政府接近举债上限，需当心对债市影响及突发情况--财政部

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
财政部5月宣布，将提高每日现金余额规模，以便及时应对网络攻击或严重风暴等可能干扰金融系统的事件。
如果发生网络攻击，影响到政府常规筹资工具--公债标售，持有更多现金缓冲将可帮助政府支付账单，包括偿还债务。
“除非国会调高举债上限，否则我们预计财政部的现金余额会在未来数月内降至1,500亿美元以下，”Carpenter称，并指出这是应对“网络攻击等突发威胁”的“最低审慎水平”。
他还表示，接近举债上限将导致财政部减少短期国库券的发行。
这就可能与财政部的另一个目标--努力保持市场运作良好--背道而驰，因为财政部实现这一目标的方式就是通过发行这类投资者乐于接受的证券。
“市场很可能会受到压力，”Carpenter在新闻发布会上告诉记者。(完) (编译 许娜/刘秀红；审校 王丽鑫/郑茵)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计