《中国报摘》--中国证券报8月6日

* 头版头条:

--最新公布的PMI数据显示经济下行压力仍较大。业内人士认为，下半年经济企稳需要积极财政政策和稳健货币政策保驾护航。鉴于目前金融体系资金错配现象依然存在，资金从银行体系向实体经济的传导不畅，金融市场“不差钱”和实体经济融资难并存的局面短期内难以改善，积极财政政策将担负更重要的角色，发力稳增长。

* 其他:

--社会一直热议的房地产税终于有了实质性动向。最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的34项立法任务亮相其中，这意味着备受关注的房地产税法正式进入全国人大的立法规划。

--中国证券投资者保护基金5日公布的最新数据显示，上周（7月27日至31日）证券保证金净流出1,011亿元。其中，证券交易结算资金银证转账增加额为7,119亿元，减少额为8,130亿元，日均余额为2.98万亿。此外，股票期权保证金净流入1.50亿元，日均余额为13.74亿元。

--发改委发文指出，将制定出台《政府核准和备案投资项目管理条例》，目前已上报国务院，争取尽快发布实施，这将是投资管理领域的第一部行政法规。