《中国报摘》--中国证券报8月6日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--最新公布的PMI数据显示经济下行压力仍较大。业内人士认为，下半年经济企稳需要积极财政政策和稳健货币政策保驾护航。鉴于目前金融体系资金错配现象依然存在，资金从银行体系向实体经济的传导不畅，金融市场“不差钱”和实体经济融资难并存的局面短期内难以改善，积极财政政策将担负更重要的角色，发力稳增长。
* 其他:
--社会一直热议的房地产税终于有了实质性动向。最新调整过的十二届全国人大常委会立法规划本周向社会公布，包括房地产税法在内的34项立法任务亮相其中，这意味着备受关注的房地产税法正式进入全国人大的立法规划。
--中国证券投资者保护基金5日公布的最新数据显示，上周（7月27日至31日）证券保证金净流出1,011亿元。其中，证券交易结算资金银证转账增加额为7,119亿元，减少额为8,130亿元，日均余额为2.98万亿。此外，股票期权保证金净流入1.50亿元，日均余额为13.74亿元。
--发改委发文指出，将制定出台《政府核准和备案投资项目管理条例》，目前已上报国务院，争取尽快发布实施，这将是投资管理领域的第一部行政法规。
--应对气候变化，发改委下一步重点工作任务，将加快建立全国碳排放权交易市场，推动出台碳排放权交易管理条例，制定相关配套细则。完成全国碳排放权交易总量设定和配额分配方案，出台重点行业企业碳排放核算与报告标准，完善碳交易注册登记系统功能。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”