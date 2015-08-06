EIA库存周报：美国上周原油库存下降，汽油和馏分油库存增加

路透纽约8月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，汽油和馏分油库存增加。

7月31日止当周美国原油库存 减少441万桶至4.5528亿桶，分析师原预估为下降150万桶。

“该报告显然利多原油，精炼增加的同时进口却下降，不过油品温和增加有些利空，”纽约Clipper Data商品研究部门主管Matt Smith表示。

油价最初扩大涨幅后，布兰特和美国原油均回落，结算价双双下跌。

EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加31.3万桶，炼厂产能利用率 增长1个百分点至96.1%。

据EIA数据，这是2005年以来最高的产能利用率，其中东海岸和中西部地区的炼厂利用率创纪录最高。