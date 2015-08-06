EIA库存周报：美国上周原油库存下降，汽油和馏分油库存增加

路透纽约8月5日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，上周美国原油库存下降，汽油和馏分油库存增加。
7月31日止当周美国原油库存 减少441万桶至4.5528亿桶，分析师原预估为下降150万桶。
上周美国原油日进口量 减少37万桶至660万桶，相当于整周进口减少约250万桶。
EIA称，俄克拉荷马州库欣的原油库存 减少54.2万桶。
“该报告显然利多原油，精炼增加的同时进口却下降，不过油品温和增加有些利空，”纽约Clipper Data商品研究部门主管Matt Smith表示。
油价最初扩大涨幅后，布兰特和美国原油均回落，结算价双双下跌。
EIA数据显示，炼厂原油日加工量 增加31.3万桶，炼厂产能利用率 增长1个百分点至96.1%。
据EIA数据，这是2005年以来最高的产能利用率，其中东海岸和中西部地区的炼厂利用率创纪录最高。
汽油库存 增加81.1万桶。而路透调查的分析师原本预期为减少约50万桶。
包括柴油和取暖油在内的馏分油库存 增加70.9万桶，分析师预期为增加150万桶。 (完)
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(编译 李爽 审校 张若琪)