中国个股：泛海控股孙公司斥资3.9亿美元收购美国纽约房地产项目

路透上海8月6日 - 中国泛海控股股份有限公司 周三晚间公告称，境外附属公司中泛控股 的间接全资附属公司中泛房地产开发第三有限公司计划收购位于美国纽约曼哈顿的一地块，收购价款为3.9亿美元。

公告指出，本次拟收购的该等物业位于美国曼哈顿下城区的南街海港街区，占地面积 14,718平方英尺（约1,368平方米），计划开发为混合用途之商务及住宅大厦。收购价款将分阶段支付。

项目开发面积待纽约市城市规划委员会确定，若最终确定的开发面积小于157,953平方英尺，该买卖协议自动终止；若在157,953-303,113英尺之间，收购价款则相应调减。

公告称，本次收购符合泛海控股的投资策略和海外发展战略，有利于增强公司的海外房地产业务实力，提高公司持续盈利能力。不过，本次收购后期尚存在国外同行业竞争、产品市场开拓、资金运作、价格波动以及汇率变动等方面的风险。

近年来，泛海控股积极实施海外发展战略，先后收购美国洛杉矶Fig Central项目、旧金山First & Mission项目、Sonoma Country Inn项目及Graywood Ranch Subdivision项目。目前公司海外各项目的开发建设工作正在稳步推进。