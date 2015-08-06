表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者转为买超海外债券

路透东京8月6日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至8月1日止的一周，外资继续卖超日本股票。
外资8月1日止当周在日本股市卖超28亿日圆，前一周为卖超817亿日圆。
日本投资人最近一周买超海外债券1,198亿日圆，前一周为卖超262亿日圆。
下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：
外资在日本投资(负值代表卖超)：
股市 债市 货币市场
7月26日-8月 1日 -2.8 +263.9 -93.6
7月19日-7月25日 -81.7r +684.3 -364.8
7月12日-7月18日 +632.2 -179.6r +1,088.7
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：
股市 债市 货币市场
7月26日-8月 1日 +168.1 +119.8 -7.2
7月19日-7月25日 +210.4r -26.2r -10.7
7月12日-7月18日 +399.4 +574.7r -36.4
7月 5日-7月11日 +188.0r +163.8r +87.9
6月28日-7月 4日 +483.7r +206.4 -41.7
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
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(完)
(编译 郑茵 审校 许娜)