《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月6日

*工商时报：

--全球景气变数不断，加上大陆经济疲软与股市重挫，恐对智慧型手机需求造成压抑。全球手机镜头霸主大立光 昨日公布7月营收月增2.9%，但却将8月业绩调整为与7月持平，等于对市场投下一枚震撼弹。

--金管会领军金融业打“亚洲杯”动作频频，金管会主委曾铭宗正紧锣密鼓规划，预计在8月底率团前往东南亚参访亚洲主要监理机关，银行局局长詹庭祯也偕同存保董事长桂先农先打头阵访问印尼，拜访当地金融监理机关，争取当地市场放宽台湾金融业的准入条件，积极为协助业者打亚洲杯奔走。

--财政部明日公布7月海关进出口统计，财长张盛和昨日坦言，7月出口仍为衰退态势，但强调出口衰退幅度较6月收敛，下半年出口旺季来临，有助拉抬出口表现。

*经济日报：

--协助科技业留才，行政院再释新利多。金管会今日将预告，本月起，经主管机关同意，上市柜公司发给单一员工的认股权凭证与限制型股票，不论有偿、无偿，都可排除限额规定，形同优秀员工可无上限取得企业激励股票。

--基金配息率计算方式混乱，复利、单利计算标准不一，算出的配息率南辕北辙，金管会决定出手整顿，近期指示投信投顾公会统一计算公式，一律用单利计算，避免投资人混淆；境内外规模逾1.9兆台币的固定收益型基金首当其冲。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。