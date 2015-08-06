中国个股：宁波港拟重组整合舟山港，后者IPO申请7月已过会--报载

路透上海8月6日 - 上海证券报周四报导，中国宁波港股份有限公司 正筹划整合浙江省内另一大港舟山港，这也预示着浙江省港口资源整合将迈出实质性一步。

报导称，此前浙江省交通运输厅已召开动员会，宣布成立“宁波-舟山港”管委会工作组。同时，浙江省将新成立统一的港口开发集团，统筹负责未来的增量开发事宜。而今年7月初舟山港的IPO申请已过会。

报导引述当地人士表示，舟山港夹在上海港、宁波港之间，空间一直很狭小，竞争激烈。要做大，上市是唯一希望。但此次重组是‘由上而下’的统筹安排，旨在规避同区域港口的过度竞争。重组完成后，新的‘宁波舟山港’目标是建设成世界第一大现代化港口。

2014年，宁波港完成货物吞吐量5.26亿吨，舟山港完成货物吞吐量3.47亿吨；同时，宁波港完成集装箱吞吐量1,870万标准箱，舟山港仅完成75万标准箱。

报导并指出，证监会6月披露了舟山港IPO的招股说明书申报稿，其拟在上海证交所上市，公开发行不超过2亿股，募资6.14亿元人民币，其中5.22亿元用于宁波-舟山港衢山港区鼠浪湖岛矿石中转码头工程的建设，其余用于补充流动资金。而这已是舟山港第二次提请IPO，去年4月舟山港IPO申请曾被中止审查。

至7月初，舟山港的IPO申请成功过会。据招股书，2014年舟山港营业收入为8.6亿元，净利润1.83亿元。