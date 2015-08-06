《香港报摘》--经济日报8月6日

**头版头条**

--股市表现不济，第五批通胀挂钩债券（iBond 5）认购反应热烈，超额2.57倍。近60万认购者中，每人稳获1手，另有70%申2手或以上认购者获2手。

**其他**

--iBond 5退款共257亿港元，专家建议投资者的避险资金可继续选人民币定存，市面上人民币存息普遍逾3%，港元定存最高息也有1.8%。

--美国私人企业职位增幅逊预期，9月加息机会降温；加上券商高盛高华认为，“国家队”仍有逾万亿元资金可随时入市，有望稳定后市，带动香港期指周三夜市升逾百点。

--本地电讯一哥香港电讯 昨公布中期业绩，整合CSL效益出现，纯利按年升27%。公司主动减少低收费用户，券商则看好业务前景。

--新濠博亚接力5月已开新场的银娱 ，投资额32亿美元的“新濠影滙”将于今年10月27日开张，联席主席何猷龙称，目前正与政府协商赌枱数目，但强调一直希望新场可获分400张赌枱，也坦言今年市况仍“辛苦”，项目回本期定会较长。

--融创中国 公布获中证监批准发行境内公司债。其全资公司天津融创拟分期发行不逾60亿元人民币境内公司债，首期于一年内完成发行，其余于两年内完成。（完）

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