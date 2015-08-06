中国个股：昆仑万维拟定增筹资至多25亿元，投向海外互联网金融项目等

路透上海8月6日 - 在中国互联网金融进入“大跃进”时代后，中国大型网络游戏企业--昆仑万维 已把拓展方向瞄向海外市场。公司周四公告称，拟定向增发筹资至多25亿元人民币，用于海淘金P2P平台、海外互联网金融P2P等多个项目。

本次该公司定向增发对象不超过五位，发行价格不低于发行期首日前20日均价的90%或不低于发行期首日前一日均价的90%。

该公司拟投的海淘金P2P平台项目，是计划在四年内搭建一个境内投资者投资境外优质海外P2P产品的交易平台，通过与境内银行、第三方支付机构对接，让境内投资者利用每年换汇额度，在该平台上选择境外优质债权项目。

同时，公司计划在四年内分别在互联网金融发展相对滞后的东南亚（马来西亚、泰国、越南、新加坡）及日本、韩国等地，组建当地运营团队，搭建针对当地用户的海外互联网金融P2P平台，作为当地投资者与融资者的信息中介服务平台，并推进各地平台的推广和运营。公司首先将搭建针对马来西亚和泰国的P2P平台和配套团队。

昆仑万维计划打造为平台型互联网综合服务提供商，除了原先的网游业务外，近年来已先后投资北京信达天下科技、趣分期等国内互联网金融企业。公司称，在互联网产品平台的多年运营中，已积累了大量的海外流量和用户资源，为公司全球化布局打下了基础。

另外，公司实际控制人周亚辉还向公司建议高转增的2015年中期分配预案，以6月底股本为基数，向全体股东以资本公积每10股转增30股。该预案已获公司董事会半数以上董事支持。