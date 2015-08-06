港报社评：旅业重新定位，软硬两手拓出路--经济日报8月6日

立法会昨发表旅游业报告，指本港近十年缺乏受旅客欢迎的新景点，旅业恐难以为继。香港旅业依赖内地客高增长的时代已过，必须重新定位、订出长远规划，否则势不进则退。

内地游客增幅减 客源要多元化

立法会秘书处昨发表的旅游业研究简报指，本港上半年访港旅客仅增2.8%，远低于去年全年增长12%，旅业持续疲弱，凸显香港旅业需要开拓多元化客源与产品，尤其自2005年迪士尼开幕后，香港在推出受旅客欢迎的新景点上无以为继。

事实上，本港自2003年开放自由行，旅业十多年来一直依赖内地客的高增长，生意唾手可得。惟随着香港缺乏具吸引力新景点、旅业承受力见顶、「一签多行」收紧、内地客消费模式改变等因素下，6月访港内地客按年减少1.8%，反映本港旅业靠内地客单天保至尊的发展模式，已难续恃。

易饭不再，要扭转旅业疲态，关键是做好长远规划，首务是为旅业重新定位。到底香港未来应吸纳多少内地客？应吸引多少亚太区中短途客、以至欧美的长途客？又应如何达至这些目标，让本港旅业有更稳定、多元化的客源，可均衡持续发展？

对此，本港旅业硬件和软件应升级优化。在硬件方面，个中显例实是启德邮轮码头，此本应是极具发展潜力的旅游新地标，惟在交通配套乏善可陈下，至今仍俨如孤岛。本港既欠缺新景点，港府更应完善各方面配套，将邮轮码头发展为旅游新热点，莫再袖手让码头「自生自灭」。

在软件方面，本港旅游盛事多年来少见革新，如新春花车巡游、太平清醮等，对旅客的新鲜感难再。要将香港打造成更具吸引力「盛事之都」，除传统盛事要思考加入新元素，香港亦应引入更多新盛事，如国际级舞台表演、演唱会，甚或电动方程式赛车等，以开拓更多新客源。

重振本港旅业，各方更要调整心态。商界除因旅客减少而叫苦外，应思索更多解决方法，主动提出硬件新点子、参与举办更多新盛事，否则只喊苦而不行动，旅业势续「阴乾」。

硬件必须升级 盛事要添新元素

至于港府除要做好长远规划，且当业界提出一些旅业新点子时，应以更积极开放态度，助业界解决问题，设法玉成其事，莫以官僚主义扼杀新意念，徒令旅业机遇被更积极的邻近对手抢走。

旅业是本港重要经济支柱，提供数以十万计就业机会尤其基层职位，港府与业界须合力做好规划，才能为本港旅业以至经济、社会发展，谋新出路。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘