港报社评：法治评分下跌，不容魔鬼乘虚而入--信报8月6日

“港大及香港赖以成功的基石，是可以包容不同的意见，不同的文化及不同的价值观，并以和平理性及客观谦卑的方式，透过争辩和交流，将之融合转化为有前瞻和创新性的方向，令社会不断向前。虽然当前制度仍然有不公义之处，但暴力语言和行为决不能解决分歧。此等行为只会带出人性最黑暗的一面，令魔鬼乘虚而入。当然，掌权者亦应面对和负责解决这些不公平。”以上所言，乃摘录自香港大学微生物学系教授袁国勇的辞职信，他于上周辞去港大校务委员会委员一职。

诚哉斯言，暴力语言和行为只会令魔鬼乘虚而入！

魔鬼乘虚而入之处，可以理解为香港的核心价值。港大民意研究计划最新调查发现，五项核心社会指标普遍下跌，除了「安定」一项的评分较半年前微升零点零六分之外，其余的「民主」、「自由」、「繁荣」和「法治」皆呈退步迹象，评分创出十年新低。尤其是「法治」方面的各项评分下跌令人忧心忡忡，代表人物终审法院首席法官马道立的评分，明显下降二点四分至六十六分，而「法庭公正」及「司法制度公平」程度的评分，亦录得明显跌幅。

关于法庭的公正性，在如今凡事动辄政治化的社会气氛里面，实在难像以往那样做到一锤定音的权威效果，因为经历过占领运动和政改方案的大争论之后，导致社会撕裂，各方阵营往往「立场先决」，缺乏客观理性的评价。譬如说，有某一位「公民抗命」的示威者被送上法庭受审，入罪的话，反对派认为不公正；脱罪的话，建制派认为不公正；法庭无论如何判决，总会令到部分人士感到不悦。

更加危险的是，由于部分人士对于法庭裁决不满，衍生出侮辱法官的劣质行为，有机会构成藐视法庭罪。暂委裁判官陈碧桥处理今年三月一日元朗反水货客示威活动，裁定女被告吴丽英「以胸袭警」罪成，判囚三个月十五日，此案惹起热烈讨论之余，同时触发针对法官的人身攻击，陈碧桥声称受到威吓。有监于此，律政司司长袁国强表示关注，若果有足够证据，不排除采取法律行动。

如果香港人真心服膺于法治精神，何不让当事人透过上诉机制讨公道？不管「以胸袭警」是不是荒谬的裁决，香港可贵之处是司法独立，上级法院能够不偏不倚地审视原讼，有必要利用恶毒谩骂等等手段来影响法官吗？正如袁国勇教授所言，暴力语言和行为决不能解决分歧，只会带出人性最黑暗的一面。

法治评分下跌，相信与近年来一连串的政治斗争有关，一旦政治凌驾法治，民主、自由和繁荣势必严重受累。

袁国勇辞去港大校务委员会委员一职，原因正正是无法驾驭纷纷扰扰的政治。他在辞职之后的记者会解释，香港过去三年失去了百多年来将矛盾化为力量的能力，政治动荡的影响带入大学，他不是政治专才，期望退位让贤。对于有学生不满副校长任命而冲击校委会，袁国勇强调冲突不是始于学生，而是因为很多不同的人对于遴选副校长有不同意见，「好多外面不同的政治势力在内影响事件，最终导致学生冲击会议」。

袁国勇早前亦提到，冲击当晚看到有些人年纪大很多，样子狰狞很多，满口粗言秽语，但他们不似是学生。姑勿论粗言秽语的是谁，这些样子狰狞的政治势力显然正在破坏法治。而港大学生会会长冯敬恩标榜「以武制暴」，不啻把同学绑上了冲击法规的战车。

没错，暴力语言和行为决不能解决分歧，自诩为法治之都的香港亦不容魔鬼乘虚而入，无论你是否满意法官的裁决，也无论你是否认同掌权者的处事作风，诚如袁国勇肺腑之言，和平理性及客观谦卑始终是化解矛盾的不二法门。我们认为，粗言秽语纯粹是意气之争的废话，肢体暴力无疑是自毁长城的劣行。

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