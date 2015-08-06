港报社评：年轻人沮丧，香港不会好--明报8月6日

本港楼价，早已脱离一般打工仔的负担能力。有研究机构曾以港人辛勤工作，不吃不喝15年、20年才可以买到约400平方尺的单位，比拟香港楼价之荒谬。近期，新世纪论坛和新青年论坛根据统计数据，比对1993至2013年之间世代收入与楼价指数的变化，显示楼价升幅远高于年轻大学生毕业后工作收入的升幅，而且呈现愈年轻世代的起薪愈低、向上流速度愈慢的现象。

若年轻人感到安居乐业竟然是那么遥远，萌生的逆反心理对社会的冲击就会非同小可。去年的占领运动以年轻人为主力，催动他们抗争的动力和原因，或许还需学术研究才可确定；我们认为，他们在社会上挣扎打拼的无力感，是不应忽略的角度。

收入下跌楼价飈升，大学生难乐业置业

这项研究以每5年为一代，发现愈年轻世代大学毕业生，扣除通胀因素之后，起薪点愈低。按中位数计算，第二代（1969至73年出生）起薪点有 13,158元，到第六代（1989至93年出生）只有 10,860元；第六代起薪点较第二代低17%。1993至2013年间，香港经济持续发展，各方人等理应分享到发展成果，但是不少大学毕业生初任职的行业工种，薪金实额较20多年前犹有不如，这已非什么新闻，传媒行业就是一例。

对年轻人而言，这是十分沮丧的现实。现在不少大学毕业生，虽然找到工作，但是薪金微薄，他们除了与父母同住，毋须双亲继续资助，已经被认为是「生性一族」。至于老一辈所谓「儿女出身，可以享福了」的想法，是太奢侈了，不少父母连想也不敢想，只求子女大学毕业之后，「生生性性」，于愿足矣。不过，年轻人即使愿意捱，摆在他们面前的是一幅怎样的景象？实况是进一步沮丧。

一般人视20至29岁，以及30至34岁两个年龄组别为「当打」年龄，此阶段大多兴起置业念头，皆因工作了一段日子后，进入收入高增长期，应有一定置业能力，况且也届适婚年龄。然而，根据上述研究，大学毕业生在「当打」年龄收入增长，以第三代（1974至78年出生）达53％为最高，第四代（1979至83年出生）已放缓至42％，不利于他们置业买楼。

第六代（1989至93年出生）则未进入「当打」年龄，此一阶段情况与他们无关。更令新一代大学生沮丧的是，在1993至2013年之间，起薪点持续下跌，楼价指数和租金指数却分别飈升了1.6倍和58％。研究发现他们在「当打」年龄的中位收入增幅，第一和第二代分别录得56.6％和1.37倍的升幅，而第三和第四代中位收入经楼价指数调整却不升反跌，分别下跌14.8％和17.1％。另外，若以新界小型住宅单位（约400方尺）平均尺价计算，于2013年比较各代大学生的收入，每方尺楼价等同第一代大学生收入的18.1％，而第二至第六代占比则由19.3％，逐步递增至25.7％、30.9％、45.4％和61.8％。即是说，愈迟毕业的大学生，置业负担会愈沉重。

大学生世代工作收入中位数持续下降，并非最重要，若挣取的薪金购买力强劲，可以置业并过着较有尊严的生活，就无问题。本港的景况却是大学毕业生集体收入下跌，物价特别是楼价却飈升，对毕业了约10年的大学生来说，单凭打工，根本不可能实现置业安居之梦。另外，身处社会大酱缸、大熔炉，年轻一代看不到怎样可以改变现状，残酷的现实会促使其中一些人努力拼搏，持续进修以掌握更多机会向上流，摆脱困境；只是，不能排除有更多人感到无力无助而怨怼现状，若遇触媒引爆，就会对社会构成一股负面力量。近年年轻人仇富、厌恶地产霸权、冲击建制，相信都与他们不满现状的逆反心态有关。

专上学历劳工倍增，知识型职位未适应

年轻人不满现状，无望置业安居只是苦果，导致他们陷于困境的，就本地因素而言，还有经济发展缺乏新动力，大学毕业生数量增速高于技术职位数量增速，形成人力资源错配等因素。回归前后，无论是前朝港英政府或特区政府，都在推展专上教育，要把香港打造成为知识型社会；20多年来，大学学历和大专学历劳工确实以倍数增加了，但是与知识型社会相适应的工作，却未见显着增加。

这些年来，除了金融业，工作机会较多的是旅游与零售行业，然则这些行业工种是否需要那么多大学毕业生？反而较配合知识型社会人力需求的创新科技，未见长足发展。

全球贸易自由化及劳动力市场开放，年轻人要与全球人才竞争，这个因素并非本港可以控制。但是，推动经济建设，提供更多机会给本港年轻人一展拳脚，却是政府的责任。因此，政府须在创新科技投入更多资源，为经济发展创造新增长点，使年轻人可以把所学贡献社会，推动社会进步的同时，自己则向上流动，形成良性循环，加上释放土地的潜在能量，使本港有足够可用土地兴建房屋，则生活在这种状态的年轻人，才会感觉到前景有希望。这番道理不难明白，只是香港仍然囿于政治争拗，无法突破管治困局，即使知之也难行，这是最使人沮丧、无助无力之处。

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