芝加哥期市：大豆期货下跌，但天气预报令其仍接近一周高位

交易商称，美国农业部可能会在8月12日作物报告中降低美国大豆种植面积和期末库存预估，因为降雨过多影响了春季种植活动。

天气预报显示，一些种植区在本月重要的大豆生长期间可能变得过于干燥，这令市场有些担心。

交易商称，民间分析机构Informa Economics预测，美国大豆产量料为37.89亿蒲式耳，高于它在7月8日给出的预估值37.7亿。该机构对玉米产量的预估维持在134.12亿蒲式耳不变。

全球最大的小麦进口国之一埃及称，招标购买了12万吨俄罗斯小麦。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 499.50 -2.50 -0.50% +1.22% 544.43 37

CBOT玉米 381.75 -1.50 -0.39% +0.79% 412.92 37

CBOT大豆 950.50 -2.75 -0.29% +0.88% 986.43 52

CBOT稻米 $11.54 $0.00 +0.00% +1.27% $10.94 76

美国原油 $45.22 $0.07 +0.16% -1.14% $51.30 23

汇率

欧元/美元 $1.091 $0.001 +0.07% +0.29%

美元/澳元 0.735 0.000 -0.03% -0.37%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/白云; 审校 王兴亚/许娜)