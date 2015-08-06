港报社评：支持港大校友谴责暴力冲击--文汇报8月6日

有港大校友发起联署声明，谴责港大学生冲击校委会会议，要求港大校长马斐森按机制惩处。少数港大学生冲击校委会，损害港大学生形象，败坏港大百年校誉。有良知的港大校友及市民感到痛心疾首，不得不站出来谴责激进学生的胡作非为。可惜，近年香港习非成是、邪气嚣张，令到参与联署谴责声明的港大校友及市民不能不有所顾虑，对公开姓名有所保留，这也是可以理解的。

当日冲击校委会的港大学生粗暴无礼，目空一切，俨然红卫兵「再世」，更恐吓校委不肯就范，未来激进抗争陆续有来。反对派操纵怂恿「被宠坏的小混蛋们」，对履行职责的校委大肆攻击。由反对派控制的「港大校友关注组」更透过传媒不断骑劫校友声音，制造假象，让公众误以为港大所有校友都反建制。「黄钟毁弃，瓦釜雷鸣，谗人高张，贤士无名。」在极之不正常的气氛下，尊重法治和制度的声音遭打压，歪风邪气更嚣张。

冰冻三尺，非一日之寒。目前正气不彰、贤良受辱的荒谬现象大行其道，与近年反对派鼓吹煽动暴力抗争息息相关，更是去年违法乱港「占中」的延伸。「占中」期间，示威者公然堵塞交通，撕毁法庭禁制令，令香港陷入半瘫痪状态长达79天，法治遭受前所未见的冲击。最令人忧虑的是，反对「占中」、主张法治的人受到疯狂的攻击。执法的警察被抹黑为「黑警」，有警员及家人在网上被「起底」，令警员担心个人及家人安全。

「占中」惨淡收场，压抑正气、挑战法治的歪风并无收敛，反愈演愈烈。政改讨论期间，支持政改方案的学生同样被「起底」。近日，因判处「反水货行动」的暴徒罪成，法庭被围、法官受辱，主审法官在庭上坦言担心人身安全。如果连警察、法官都难保人身安全，谁还敢为香港维护正义、主持公道？

法治是香港赖以成功的基石。执法机构必须依法追究犯事者的刑责，重振法治权威。同时，广大市民向恶势力说不显得更为重要，大家共同发声，才能彰显公义，端正是非，为香港的长远发展重新营造法治文明环境。

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