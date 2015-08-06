中国新债：国开行下周二招标增发至多260亿元五期债，期限1-10年

路透上海8月6日 - 中国国家开发银行 周四公告称，将于下周二(11日)招标增发五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。
上述五期债分别为该行2015年第15、12、13、16和10期金融债增发品种，票面利率依次为2.64%、3.54%、3.86%、3.94%和4.21%。
具体发行条款如下：
2015第15、12、13、16和10期增发债
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发行上限 1/3年30亿元；5年50亿元；7年70亿元；10年80亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
招标时间 1/3/5年：8月11日10:00-11:10；7/10年：10:00-11:40
招标方式 采用单一价格(荷兰式)招标方式
缴款日 8月13日
起息日 1年：7月7日；3年：6月18日；5年：6月25日；
7年：7月10日；10年：4月13日
分销期 8/12-13
上市日 8月17日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年无；3年0.05%；5/7年0.10%；10年0.15%
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(发稿 边竞；审校 张喜良)