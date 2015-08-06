《全球主要央行动态》--8月6日

以下所列为上周四下午至本周四上午(7月30日-8月6日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国联邦储备理事会(美联储，FED)理事鲍威尔表示，美联储决策者尚未决定下个月是否升息，缓和之前另一位美联储官员较为强硬的言论。“一切都未决定。我尚未对立场偏向做出决定，当然FOMC也没有，”鲍威尔在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

华尔街日报(WSJ)报导，美国亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济要“严重恶化”，他才会不支持9月加息。“9月会议还未召开，目前为止，我认为经济方面已经做好准备，这是做出调整的合适时机，”他说。

**欧洲**

欧洲央行表示，油价下滑将继续支持欧洲经济复苏，不过也对通胀率构成下行压力；这可能是一个潜在的问题，因欧洲央行在努力提振通胀率脱离低位。欧央行预期物价年底前将上升，明后两年会进一步攀升。并表示，尽管当前物价处于低位，但长期通胀预期仍符合目标。

英国央行推出改革英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)的计划；SONIA亦为英国利率期货的基准。“英央行认为有必要改革SONIA，因为它是英镑市场的关键指标，而且英央行认为目前基于SONIA的经纪转存款市场规模有限，”英央行称。“新的英镑货币市场数据收集透过扩大支撑这一指标的交易区间，提供了优化SONIA的机会，”该央行补充称。

**大中华**

中国央行周二表示，将进一步建立健全风险预警、识别和处置机制，注重稳定金融市场预期，有效防范化解金融风险。中国央行召开分支行行长座谈会称，将继续实施稳健的货币政策，创新和完善宏观调控的思路和方式，更加注重松紧适度，保持适度流动性。

中国央行行长助理张晓慧表示，下一阶段央行将继续发挥差别准备金动态调整工具的逆周期调节作用，完善应对资本流动的宏观审慎管理框架；针对金融深化和创新发展，研究探索将更多信用创造活动纳入宏观审慎政策框架；建立并完善宏观审慎管理和微观审慎监管协调配合、互为补充的体制机制。

为完善和落实互联网金融指导意见，中国央行周五发布征求意见稿，对非银行支付机构网络支付业务管理办法向社会公开征求意见，实名制、获得业务许可，并基于客户银行账户或支付账户进行网络支付成准入硬性要求，并要求金融机构或开展金融业务的其他机构不得开立支付账户。同时，第三方互联网支付机构应加入中国支付清算协会进行自律。

台湾央行公布，银行发行外币可转让定期存单管理要点于31日生效，8月3日起银行即可依相关办法规定申请年度发行额度 。台湾央行表示，开放来台无居留证的外国自然人及大陆地区人民可办理外币特定金钱信托，投资外币有价证券，以方便来台旅游的境外客户进行理财 。

香港金融管理局（HKMA）称，决定对印度国家银行香港分支(SBIHK)作出纪律处分，因后者违反打击洗钱及恐怖分子资金筹集相关条例。这是香港首宗案例。

**日本**

日本央行副总裁岩田规久男淡化预期中美联储和英国央行升息可能给金融市场带来的风险，不赞同有关日本央行应升息防止日圆过快下跌的建议。

日本央行审议委员石田浩二表示，过度将焦点放在达成央行通胀目标的时点并无实益。石田浩二在与京都商界领袖会面后召开记者会表示，“日本央行通胀目标是个灵活机动的目标...央行应该依照其职责，在考量各种因素之后，最终决定是否已经达成该目标。”

**澳洲**

澳洲央行将官方隔夜拆款利率维持在2.0%纪录低位不变，以等待评估以往宽松政策的影响。该决定在市场广泛预料之中。

**其他央行**

泰国央行再次维持已经处于低位的指标利率不变，暗示央行认为泰铢走软对于出口和经济复苏的支持作用大于降息。该行表示，由于出口不佳，2015年增长预测将由3.0%再次下调，但称新的预测数据将在9月25日以后公布。

印度央行维持政策利率在7.25%不变，一如预期暂停了降息，此前食品价格大涨，将印度通胀率推升至八个月高位。印度央行自1月开启宽松周期以来总共降息了75个基点。

俄罗斯央行把指标利率下调50基点至11%，符合市场预期。央行称经济降温，盖过了通胀风险。

菲律宾央行副总裁Diwa Guinigundo表示，该央行计划自明年开始在货币决策中采用利率走廊框架，更好地管理金融体系中的流动性。利率走廊系统将采用三种不同的利率，增强央行应对本国经济需求的灵活性，目前尚待央行货币政策委员会批准。 (完)

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全球主要央行会议预告..........................

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