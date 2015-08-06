台湾汇市：台币早盘实质交投区间偏弱，量缩观望美非农数据

路透台北8月6日 - 台币兑美元 周四早盘实质交投微幅趋跌。交易员表示，短线韩元从三年盘中低位稍见回升，但表现仍显疲软，早盘台币实质交投也随韩元等亚币偏弱整理，量缩静待周五美国非农就业数据指引进一步方向。
他们指出，美国最新公布服务业数据优于预期支撑国际美元持坚，但随着悠关美联储升息时点的美国非农就业报告即将揭晓，市场交投观望氛围转浓，令早盘交投转趋淡静；而外资买卖汇双向交易皆有，暂看不出明确方向，今日料台币实质交投暂在既有区间偏弱整理
“ 现在就等吧，等非农就业报告出来。”一位大型公营行库交易员说。
当地时间10:00，台北外汇成交量1.22亿美元，上日同时段2.66亿美元。台湾加权指数 跌0.77%，报8,475.99点；韩元兑美元 报1,172.00，上日收在1,173.6。
台币早盘实质交易区间落在31.636-31.677；上日交易区间在31.610-31.703。
海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度与上日尾盘略见缩减；一个月美元/台币远汇 报31.665/31.685，上日收在31.710。
交易员预测今日集中交易区间：
* 31.630-31.700
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(记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)