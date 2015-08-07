香港房地产：6月私人住宅楼价按月升幅加快至0.74%，租金升势稍缓

路透香港8月7日 - 香港差饷物业估价署周五发表的临时数字显示，6月份全港私人住宅楼价按月升0.74%，楼价续攀新高，且升幅比5月加快；月内租金连升16个月续攀新高，但升势较5月稍缓。

住宅楼价自去年4月以来持续向上，6月份楼价再升0.74%，较5月份0.4%的升幅加快，大型单位/豪宅升幅亦追上此前一直领涨的中小型单位。综合上半年楼价累积升幅达8%，远高于去年同期2.1%的升幅。

6月份中小型住宅及豪宅楼价升幅差距收窄。数据显示，按面积划分的五类型住宅中，面积最小的A、B类住宅（实用面积40平方米以下及40-69.9平方米）楼价按月分别涨0.79%和0.77%，C类住宅（实用面积70-99.9平方米）则升0.9%。

D、E类大面积豪宅（实用面积分别为100-159.9平方米及160平方米以上）平均楼价分别升0.8%及0.45%。

住宅租金方面，数据指，6月份租金续创历史新高，按月升0.46%，升幅较上月的0.82%放缓。租金上升主要由用家需求主导的中小型住宅带动，但大面积豪宅的租金升幅亦见扩大。A、B、C类住宅月内租金分别按月上扬0.48%、0.58%及0.2%。D、E类豪宅租金则分别升0.33%和0.34%。

上半年整体私人住宅租金按年升4.4%，低于楼价升幅。A、B、C类住宅平均上扬4.6%，D、E类豪宅租金涨近3%。

差饷物业估价署的数据还显示，A至E类私人住宅6月份回报率分别持平于2.9%、2.7%、2.6%、2.3%和2.2%。（完）

欲浏览政府发布的公告，请点选(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)