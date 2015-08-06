台湾债市：五及10年券殖利率早盘齐跌，因台股反弹无力短多资金涌入

路透台北8月6日 - 台湾五年公债104/9 及10年公债104/5 殖利率周四早盘齐跌。交易员表示，盘初因美债殖利率上日收升及台股开高，台债殖利率走扬；但随台股指数由红翻黑，吸引短多买盘涌入，带动殖利率反转走跌。

证券商交易员指出，目前仅见短多买盘进场，中长多资金仍持观望态度。但若台股持续走弱，资金将再度涌进债市，料主流券殖利率将区间偏跌。

〞股市量能出不来，又陷入震荡格局，对债市是个好消息。〞一位大型公股银行主管说。

本地时间10:35，台湾股市加权指数 下跌0.67%，报8,484.73点，再度失守8,500点的颈线重要支撑。

美国公债收益率周三攀升，较长期公债收益率升幅超过较短期公债，因美国民间就业数据不及预期，引发市场怀疑美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否会在9月升息。

交易员预估，今天五年券104/9殖利率波动区间暂看0.910-0.940%；10年券104/5殖利率则在1.41-1.44%。

国际债券交割因子包括：今日交割法国兴业银行五年期宝岛债2亿人民币，及韩国进出口银行三年期宝岛债10亿人民币。

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