韩国金融市场：韩股在美国关键就业数据公布前下跌，韩元持稳

三星 跌幅一度达3.5%，创九个月低位1,118,000韩元。

“市场对手机市场有些担忧，但今日跌势对基本面的反应过度了，”新韩金融投资分析师Soh hyun-cheol称。

市场领头羊现代汽车 跌4.1%，至139,500韩元，因中国市场销售堪忧。

与此同时，券商类股 在大盘中脱颖而出，市场预计随着成交量增加，这类公司获利将上升。执政党称，已要求政府考虑调低证券交易税，以反映2012年以来国内的一系列政策利率下调。

券商类股涨3.8%，21只这类股票中有20只上涨。

截至中午时分，海外投资者卖超509亿韩元(4,343万美元)韩股。

美国非农就业数据周五公布之前，韩元兑美元早盘持稳。

韩元 最新报1,172.1美元，基本持平于上日收盘价1,173.6韩元。

三年期公债9月期货 涨0.03，至109.17。

0233 GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,172.1 1,173.6

日圆/韩元 9.3887/888 9.3893

韩国公债期货 * 109.17 109.14

韩国综合股价指数 2,022.97 2,029.76

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。

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