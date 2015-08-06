中国债市动态：现券收益率及IRS稍下行，中期品种仍较为受捧

路透上海8月6日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)稍下行。股市仍不振，债市继续成为理财及避险资金等的主战场，其中中期品种仍较受青睐；而一级市场方面，进出口行新债继续受热捧，显示金融债依旧是资金追逐热点。

交易员并指出，在专项金融债消息短期影响逐渐消化后，消息面暂时进入真空期，不过接下来7月宏观数据将陆续发布，市场将据此对基本面预期进行调整。

“（金融债）10年的变动不大，3、5年的下来两三个（基）点；IRS一年下来两三个点，长的下的稍少一点，”上海一银行交易员称。

进出口银行稍早招标的一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.5815%和3.9169%；对应投标倍数则高达7.38倍和5.33倍。

北京一银行交易员则谈到，除信用债表现较强外，近期利率债中金融债仍是热点所在，而考虑到未来长债供给压力依旧不小，中短券相对仍会更合配置型资金的胃口。

路透上周五引述消息人士称，为阻止中国经济的下行压力，中国将启动新一批基建投资项目，资金来源将来自开发性金融机构发行的逾万亿元长期专项金融债券。该类债券将分批发行，首批最快将于一个月左右推向市场。

中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1509 早盘收报96.860元人民币，较上日结算价涨0.09%；10年期国债主力合约T1509 收报95.595元，与上日结算价持平。