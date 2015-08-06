中国汇市：人民币早市窄幅整理，央行坚守直线运行价消磨贬值预期

路透上海8月6日 - 人民币兑美元即期 周四早盘窄幅整理，中间价则从一个月低点附近小幅反弹。交易员称，昨日人民币试探性突破6.21关口，但以失败告终，足见央行态度坚决，短期波动区间扩大可能性不大；衍生品市场亦显示，即期长时间直线运行，消磨市场对人民币汇率弹性上升的预期。

他们并指出，虽然短端期权波动率下降，但长端波动率仍维持，期权波动率 曲线有所陡峭化，表明各方对半年或者一年之内提升人民币汇率弹性仍有一定期待。

“6.2100这个位置，看来（央行）是很有决心去守住的；别看成交量不小，真正的需求还是没那么多。即期不动，感觉掉期、期权也不可能有太明显的趋势出来。”一中资行交易员表示。

北京时间11:55，中国人民币兑美元 即期报6.2097，上日收报6.2096元。今日人民币兑美元中间价 报6.1181元，上日中间价为6.1186元。人民币即期成交量 半日成交115亿美元，周三半日成交超过200亿美元。

全球汇市方面，美元兑日圆周四早盘守在两个月高位，此前美元兑其它部分货币走高，因新出炉的美国数据为美联储9月升息提供支持。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.2855元, 上日尾盘为6.283元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2185/6.2187元, 上一交易日尾盘报6.2178元。