中国货币市场：隔夜利率小涨七天跌幅稍扩，公开市场净回笼难撼宽松局面

路透上海8月6日 - 中国银行间市场周四早盘隔夜利率小涨，七天则跌近10个基点。交易员表示，流动性宽松预期推动市场成交仍主要集中于隔夜，七天期限品种则供给稍显泛滥，减点融出机构逐步增多，而央行公开市场小幅净回笼依旧无碍资金宽松局面。

“钱太多，出隔夜不划算，出七天又出不去，所以七天(利率)就下的多了，”北京一银行交易员称，七天都有机构减点10bp(基点)在融出，其他期限品种的需求不大。

她并指出，本周公开市场虽然净回笼，但是规模比较有限，表明央行还是希望流动性保持适度宽松。

央行公开市场今日进行350亿元人民币七天期逆回购操作,利率持平于2.5%；据此计算，本周公开市场将净回笼50亿元，结束此前连续两周净投放。

上海一银行交易员指出，8月份相对而言资金面扰动因素相对较小，大家对短期资金预期仍旧乐观；中长期来看，央行MLF缩量了，监管层也在进行结构性调整，未来定向宽松基调还将延续，预计宽货币也有望向宽财政转移。

央行7月MLF(中期借贷便利)不增反降，净回笼1,345亿元；PSL(抵押补充贷款)环比新增也大幅缩量，较上月减逾七成。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.5043 1.4949 +0.94

七天 2.2968 2.3936 -9.68

14天 2.5837 2.5942 -1.05

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.0300 0.2250 +80.50

七天 1.1550 1.4700 -31.50

14天 1.3500 1.3500 +0.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.5000 1.4900 +1.00

七天 2.3000 2.4100 -11.00

14天 2.6300 2.6400 -1.00

Shibor

其中:隔夜 1.5170 1.5080 +0.90

七天 2.4490 2.4710 -2.20

三个月 3.1370 3.1430 -0.60 ----------------------------------------------------------------(完)