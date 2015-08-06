《路透晚报》--8月6日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《中国数据观测》7月新增贷款料季节性回调至七千亿元，M2增速略降

路透调查的21家机构预测中值显示，中国7月新增人民币贷款预计为7,380亿元人民币，较上月减少近5,41 0亿元；市场人士认为，7月人民币贷款大概率会出现往年同期的时点性回调，在政策推动等因素下，下半年贷 款稳中回升可期。

--《中国数据观测》7月出口预计同比下滑1%因基数高，进口料降8%

路透综合超30家机构预测中值结果显示，中国7月出口因去年高基数因素影响，同比料 再现负值，且外需仍存较大不确定性，出口增速可能放缓；而国内经济形势仍难言乐观，大 宗商品价格继续下滑，7月进口形势亦难见起色；衰退型顺差下，当月贸易顺差预计仍将维 持较高水平。

--中国经济：东三省经济下半年有望企稳，加大投资和政策支持--发改委

中国国家发展和改革委周四表示，东北三省辽宁、吉林、黑龙江今年以来经济下行压力仍然较大，正处于筑底过程之中，不过下半年有望企稳向好，未来应更好发挥投资关键作用，加大对东北地区铁路、城市管网、棚户区改造等支持力度。

--中国政策：上海等9城市获准内贸流通改革试点，支持电商企业拓展业务领域

中国国务院日前批复上海等9个城市开展国内贸易流通体制改革发展综合试点，探索建立创新驱动的流通发展机制,支持电子商务企业拓展业务领域和范围，创新电子商务发展模式。

--中国法规：立法规划作出调整，增加房地产税法、编纂民法典等34件项目

中国十二届全国人大常委会立法规划日前经调整后再次公布。调整后的立法规划一、二类项目从原有的68件增至102件，实际增加了制定能源法、房地产税法，编纂民法典等34件项目。

--《中国数据观测》投资温和加速物价略有上升，工业仍低位徘徊

路透综合35家机构预测中值结果显示，中国经济继续探底企稳，受基建投资加速的拉动，7月投资略有升 温，消费保持稳健增速；但工业仍徘徊于低位，而猪肉价格的明显上涨，将推动整体消费者物价回升，PPI则 受大宗商品价格拖累进一步扩大跌幅。

--《焦点》中国猪肉进口料激增，行业景气持续大起大落

全球的猪肉消费中，有半数进了中国民众肚子里，但中国国内猪肉主要由小农供应，只要成本上升，小农们就会减少养猪数量，由此衍生的产业景气循环起落已然带动猪价在今年创下历史新高。

--马航事件：中国政府要求马来西亚继续调查MH370客机失事原因

中国外交部发言人华春莹周四称，中方要求马来西亚认真履行有关承诺，继续调查MH370客机失事原因，全力做好善后相关工作，切实保障乘客家属的合法权益。

【金融】

--中国金融：银行业上半年新增不良贷款超去年，利润低增长成新常态--消息

中国经济进入换挡期，商业银行也将迎来自身发展的“新常态”。据两位消息人士周四透露，上半年银行业利润增速明显放缓，新增不良贷款超去年全年增量，且中小银行流动性管理压力明显加大。

--中国金融：民间借贷年利超36%部分无效，P2P平台无担保责任--最高法

中国最高人民法院周四发布关于审理民间借贷案件司法解释，民间借贷双方约定的利率未超过年利率24%，出借人有权请求借款人按照约定的利率支付利息；借贷双方约定的利率超过年利率36%，超过部分的利息约定无效。

--中国金融：棚改贷款资产证券化信披指引出台不是CLO扩容信号--中债资信

中国银行间市场交易商协会（NAFMII）本周发布了棚户区改造项目贷款资产支持证券信息披露指引（试行），意味着可注册发行信贷资产证券化的基础资产类别再添新丁。中债资信ABS团队负责人郑佳对此表示，其他类别的CLO信息披露指引的制定和发布仍需一定时间，而个人消费贷款证券化信息披露指引有望下一个推出。

--中国金融：股权众筹应实行底线监管及资金第三方银行存管--专家

中国央行金融研究所所长姚余栋团队撰文称，作为建设多层次资本市场的重要创新，股权众筹应采用底线监管，对股权众筹平台强制实施资金第三方银行存管制度，股权由第三方统一登记制度。

【固定收益】

--《分析》中国公开市场净回笼无碍资金宽松，逆回购继续传达央行维稳态度

中国央行公开市场本周结束此前两周净投放，转为小幅净回笼50亿元。市场人士指出，近期资金面持续宽松，公开市场微调的影响较为中性；实体经济需求疲弱，银行难觅合意资产导致流动性淤积于银行间，而央行后期或更倚重定向工具，有针对性地为稳增长提供弹药。

--中国货币市场：隔夜利率小涨七天跌幅稍扩，公开市场净回笼难撼宽松局面

中国银行间市场周四早盘隔夜利率小涨，七天则跌近10个基点。交易员表示，流动性宽松预期推动市场成交仍主要集中于隔夜，七天期限品种则供给稍显泛滥，减点融出机构逐步增多，而央行公开市场小幅净回笼依旧无碍资金宽松局面。

--中国债市动态：现券收益率及IRS稍下行，中期品种仍较为受捧

中国银行间债市周四早盘现券收益率及IRS(利率互换)稍下行。股市仍不振，债市继续成为理财及避险资金等的主战场，其中中期品种仍较受青睐；而一级市场方面，进出口行新债继续受热捧，显示金融债依旧是资金追逐热点。

--新债招标：进出口行一年增发债收益率2.5815%，10年3.9169%--业内人士

业内人士周四透露，中国进出口银行上午招标的一年和10年期固息增发债，中标收益率分别为2.5815%和3.9169%；对应投标倍数则高达7.38倍和5.33倍。

--新债招标：中国上海两期专项地方债中标利率仍落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国上海市上午招标的两期专项地方债，中标利率仍落在区间下限。五和10年期品种结果分别为3.19%和3.47%，对应投标倍数为1.74倍和1.68倍。

--新债招标：中国上海四期一般地方债中标利率均落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国上海市上午招标的四期一般地方债，中标利率均落于投标区间下限。三、五、七和10年期品种结果依次为2.88%、3.19%、3.45%和3.47%，对应投标倍数为2.10倍、2.02倍、2.04倍和1.89倍。

--新债招标：中国新疆四期一般地方债中标利率均落在下限--业内人士

业内人士周四透露，中国新疆维吾尔自治区下午招标的四期一般地方债，中标利率均落于投标区间下限。三、五、七和10年期品种结果依次为2.88%、3.19%、3.45%和3.47%，对应投标倍数为2.95倍、2.85倍、2.45倍和2.80倍。

--中国新债：国开行下周二招标增发至多260亿元五期债，期限1-10年

中国国家开发银行周四公告称，将于下周二(11日)招标增发五期固息债，总额不超过260亿元人民币，期限包括一、三、五、七和10年。

--《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.19%，资金更趋宽裕料需求较旺

中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，理财资金等回流债市令一级市场配置需求火热，且资金面更趋宽松，短债持续受捧，预计明日国债需求较旺，中标利率低于二级，预测均值为2.19%。

【外汇】

--中国汇市：人民币微幅收贬，央行坚守直线运行价消磨贬值预期

人民币兑美元即期周四微幅收贬，中间价则小幅反 弹。交易员称，昨日人民币试探性突破6.21关口，但以失败告终，足见央行态度坚决，短期 波动区间扩大可能性不大；衍生品市场亦显示，即期长时间直线运行，正消磨市场对人民币 汇率弹性上升的预期。

--离岸人民币：加拿大出口发展发行2.5年期8亿元“申根”债，定价为3.53%

加拿大出口机构--加拿大出口发展公司(EDC)周三在卢森堡发行一笔2.5年期、8亿元人民币的“申根”债券，与初始询价持平在3.53%。

--离岸人民币：海航集团已发行两年期4.5亿元点心债，定价为9.25%

中国海航集团周二已发行两年期4.5亿元年点心债，定价较指导利率9.5%有所缩减至9.25%。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指震荡收跌，量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘受再融资发审会重开影响低开后反复震荡，成交额明显萎缩，虽然新能源汽车相关板块走势活跃，但总体看市场观望情绪极其浓厚，资金入市谨慎，预计在量能有效放大之前，大盘将继续维持震荡整理。

--中国股市：调查报告显示投资者信心正恢复，买入意愿有所增强

中国证券投资者保护基金有限责任公司（下称投保基金）日前发布的月度调查报告显示，证券市场投资者信心正处于修复期；同时，看好大盘未来走势的投资者比例上升，投资者买入意愿也有所增强。

--中国证券：沪深证交所两融余额周三减4亿，至约1.31万亿元

在中国证监会确定以中国证券金融股份有限公司为主角进场救市后，A股市场虽一度反弹，但近阶段走势较为震荡。周三大盘收跌，当日沪深证交所融资融券余额净减4亿元人民币至约1.31万亿元。

--中港个股：中石化计划减产，第四季时产量料比上半年减少约5%--消息

业内消息人士周四表示，亚洲最大炼油商--中国石油化工股份有限公司计划削减产量，计划到第四季时产量较上半年大概减少5%，因燃料库存增加且柴油需求减慢。

--中国个股：上海建工拟参与温州市政工程PPP项目，项目总投资85.3亿元

中国上海建工集团股份有限公司 600170.SS 周四稍晚刊登公告称，其参与的联合体已成为浙江温州市瓯江口新区一期市政工程PPP（政府和社会资本合作）项目第一中标候选人，项目总投资额为85.336亿元人民币。

--中国个股：宁波港拟重组整合舟山港，后者IPO申请7月已过会--报载