《国际主要央行公开市场操作一览》--8月6日

路透上海8月6日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)7月会议声明称，美国经济和就业市场继续增强。这为联储在9月举行的下次政策会议上升息提供了可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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8/5 隔夜逆回购 -868.69 0.05%

8/4 隔夜逆回购 -888.41 0.05%

8/3 隔夜逆回购 -950.05 0.05%

7/31 三天逆回购 -1,319.78 0.05%

7/30 隔夜逆回购 -874.05 0.05%

《本周主要新闻》

-- 美国联邦储备理事会(美联储，FED)理事鲍威尔表示，美联储决策者尚未决定下个月是否升息，缓和之前另一位美联储官员较为强硬的言论。“一切都未决定。我尚未对立场偏向做出决定，当然FOMC也没有，”鲍威尔在美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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8/5 七天期反向交易 2.28亿美元 0.63%(固定利率)

8/4 七天期反向交易 710.065 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行表示，油价下滑将继续支持欧洲经济复苏，不过也对通胀率构成下行压力；这可能是一个潜在的问题，因欧洲央行在努力提振通胀率脱离低位。欧央行预期物价年底前将上升，明后两年会进一步攀升。并表示，尽管当前物价处于低位，但长期通胀预期仍符合目标。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 224,350

上周三 227,150

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当期变化 -2,800

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员石田浩二表示，过度将焦点放在达成央行通胀目标的时点并无实益。石田浩二在与京都商界领袖会面后召开记者会表示，“日本央行通胀目标是个灵活机动的目标...央行应该依照其职责，在考量各种因素之后，最终决定是否已经达成该目标。”

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率继续持稳于0.93%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三公布，共发行3,678亿台币定存单。较当日存单到期金额2,095亿台币，存单发行余额增1,583亿。

--台湾央行周二公布，共发行1,040.5亿台币定存单。较当日存单到期金额1,037.0亿台币，存单发行余额增3.5亿。

--台湾央行周一公布，共发行2,125.5亿台币定存单。较当日存单到期金额3,319.5亿台币，存单发行余额减1,194.0亿。