《中国企业债发行日程表》--8月6日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年) (或招标日)
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东港市城市 9 7 7/31簿记建档 6.25% AA 8/3-8/7 恒泰长财证券
建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金)
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福建漳龙集团 6 7 8/6簿记建档 上限6.00% AA+ 8/7-8/11 平安证券
(第3-7年分别偿还20%本金/股权质押担保)
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北京市基础 40 可续期 8/10簿记建档 -- AAA 8/11-8/13 银河证券
设施投资 (发行人有权选择续期5年) 中信证券
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当涂县城乡 9 7 8/7簿记建档 *上限6.50% AA 8/10-8/14 国信证券
建设投资 (第3-7年分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保)
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老河口市建设 8 7 8/11簿记建档 -- AA- 8/12-8/14 广州证券
投资经营公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/所持37宗国有土地使用权抵押担保)
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中关村 11 7 8/11簿记建档 -- AAA 8/12-8/14 中信建投证券
发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金)
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徐州新盛建设 20 7 8/11簿记建档 -- AA+ 8/12-8/14 摩根士丹利华鑫证券
发展投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券
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荆门高新 7 7 8/10簿记建档 上限7.00% AA 8/11-8/17 长江证券
技术产业开发 (第3-7年分别偿还20%本金)
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北京未来 10 7 8/12簿记建档 - AA+ 8/13-8/17 中信建投证券
科技城开发建设 (第3-7年分别偿还20%本金/中债信用增进投资股份公司担保)
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丽水市城市 6 7 8/12簿记建档 上限6.39% AA 8/13-8/17 中投证券
建设发展 (第3-7年分别偿还20%本金)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币)(年) (或招标日)
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暂无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:
发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商
(亿元人民币) (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)
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