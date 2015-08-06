日本债市：下跌，因标售结果平平且美债疲软

随着日本央行开始召开为期两天的政策会议，投资者也较为谨慎。市场普遍预计该行将维持大规模刺激措施不变。
市场还预计周五将公布的美国非农就业数据可能表现强劲，这一预期也拖累了日本公债。
接受路透调查的经济学家预计，7月非农就业人数增加22.3万人，与6月增幅持平。
指标美国10年期公债收益率 隔夜触及近一周高点，因之前公布的7月美国供应管理协会(ISM)服务业指数升至60.3，为2005年8月来最高。
指标10年期日本公债收益率 涨2.5个基点至0.420%。
10年期日本公债期货 收跌0.24点至147.44。
当日涨跌 上日
最新报价 (基点) 收市价
两年期公债 0.000% +0.0 0.005%
五年期公债 0.100% +1.5 0.085%
10年期公债 0.420% +2.5 0.395%
20年期公债 1.190% +3.0 1.160%
30年期公债 1.440% +3.0 1.410%
10年期公债期货 <0#JGB:> 147.44 -0.24 147.68
注1：公债期货涨跌为点数。
注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
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(编译 孙国玉/汪红英；审校 李春喜/孙茉莉)