重温稿-《中国新债预测》一年国债利率预测均值2.19%，资金更趋宽裕料需求较旺

* 招标品种：财政部一年期固息国债

* 招标金额：220亿元人民币

* 招标时间：周五(7日)9:30-10:30

* 受访人数：10位(银行、券商)

* 预测区间：2.10%-2.30%

* 预测均值：2.19%(按各家机构预测值平均)

路透上海8月6日 - 中国财政部周五将招标发行一年期固息国债。路透调查显示，理财资金等回流债市令一级市场配置需求火热，且资金面更趋宽松，短债持续受捧，预计明日国债需求较旺，中标利率低于二级，预测均值为2.19%。

不过市场人士亦指出，与金融债相比，由于目前二级市场国债收率水平已偏低，因此明日新债大幅低于二级的难度也相对更大。

“2.1%-2.2%吧，金融债下了，国债也会跟风的，而且资金更松了，七天回购下了10个（基）点，”北京一银行交易员称。

银行间市场周四隔夜利率小涨，七天则跌近10个基点。交易员表示，流动性宽松预期推动市场成交仍主要集中于隔夜，七天期限品种则供给稍显泛滥，减点融出机构逐步增多，而央行公开市场小幅净回笼依旧无碍资金宽松局面。

华中一银行交易员则谈到，一年国债一般大行需求相对有限，主要看外资机构，定位应也不会太低，预计在2.20%附近。

进出口银行今日上午招标的一年固息增发债，中标收益率2.5815%，低于中债估值逾15个基点（bp），对应投标倍数则高达7.38倍。

银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年期品种最新收益率为2.2428%。

明日招标新债为财政部今年第18期记账式附息国债，采用混合式招标方式，标的为利率。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标，发行手续费为承销面值的0.05%。

该期债到期一次还本付息，8月10日开始计息，招标结束至8月12日进行分销，8月14日起上市交易。