《路透晚报》--8月6日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：受日圆走软扶助收涨，但因中国股市下跌而缩减涨幅

日本股市周四上涨，因日圆兑美元跌至两个月低点。不过日股抹去早盘大多数涨幅，因中国股市下跌，且在周五的美国非农就业报告出炉前市场情绪谨慎。

日经指数涨0.2%至20,644.44点，盘中稍早触及7月21日以来最高位20,817.48点。东证股价指数(Topix)涨0.5%至1,673.58点，JPX-日经400指数升0.5%至15,112.80点。

--中国股市：沪综指震荡收跌，量能大幅萎缩市场观望情绪浓厚

中国股市沪综指震荡收跌。分析师指出，今日大盘受再融资发审会重开影响低开后反复震荡，成交额明显萎缩，虽然新能源汽车相关板块走势活跃，但总体看市场观望情绪极其浓厚，资金入市谨慎，预计在量能有效放大之前，大盘将继续维持震荡整理。

沪综指收报3,661.539点，跌33.034点或0.89%。上证A股今日成交3,571亿元人民币，创近五个月新低，前成交额低位为3月11日的3,268亿，上日为4,832亿元。沪深300指数收报3,831.85点，跌0.91%。

--香港股市：收盘下滑，期待从更多数据中找寻交投方向

香港股市收盘下滑，尾随中国内地市场疲势，一些投资者仍期待从即将公布的经济数据中寻找方向，且尽管政府支持内地市场，但人们仍心存谨慎。恒生指数下滑0.6%，报24,375.28点，为7月27日以来最低收位。恒生国企指数 下滑0.3%，报11,093.27点。

--汇市：新西兰元反弹而瑞郎下跌，关注英国“超级星期四”动向

欧洲时段早盘，新西兰元是波动最大的主要币种，自六年低点回升了0.5%。今日逢“超级星期四”，因英国央行要公布一系列数据。

本周美国经济发出了不一的信号，美元因此回到过去一个月区间的中段，第三次未能突破1.08美元的水平，较上日微跌0.1%，至1.0910美元。

--欧元债市：收益率企稳，昨日受英美利率动向影响骤升

欧元区债券收益率(殖利率)企稳，上日则是跳升，因市场顾虑美联储以及英国央行将进行近10年来首次加息。一些超出预期的美国数据支持了美联储将在9月、而非12月加息的观点，但多数投资者依然预期是12月份。周五待公布的非农就业报告或成美联储是否将于近期升息的关键。

10年期德债收益率持平，报0.74%，周三上涨15个基点，主要受亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特的讲话推动。洛克哈特表示，除非美国经济“严重恶化”，他才不会投票支持9月升息。

--国际油市：油价徘徊在数月低位，布兰特原油低于50美元

油价徘徊在数月低位附近，布兰特原油交投于50美元以下，因投资者担心随着夏季需求高峰期结束，美国汽油库存上升，从而抛售原油期货。美国汽油库存升幅高于预期，盖过了原油库存降幅大于预期的影响，推动油价隔夜跌至数月低位。

0855GMT，9月布兰特原油期货小涨0.08美元，至49.67美元。9月美国原油期货跌0.19美元，至44.96美元。

--全球金市：金价难脱离五年半低位，美国数据巩固美联储加息预期

金价难以脱离五年半低位，此前美国出炉更加乐观的经济数据，提高了美联储最早下个月升息的预期。美国服务业活动升温，数据创近10年高位，表明经济动力强劲，提升了美联储今年进行2006年来首次加息的可能性。

0856GMT时，现货金报每盎司1,084.91美元。

--金属期市：伦敦期铜受中国数据激励小涨，期铝由六年低点回升

伦敦期铜上日下跌后周四小升，期铝由六年低位回升，因中国数据利好支撑人气，但美元走强抑制涨势。0855GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜涨0.44%，至每吨5,200.5美元。上海期交所期铜收低0.2%，至每吨38,050元人民币(6,128.50美元)。