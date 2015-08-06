《全球汇市》新西兰元反弹而瑞郎下跌，关注英国“超级星期四”动向

自3月中以来，美元兑欧元三次挑战1.08美元，有关美元兑欧元今年或明年将升破平价的看法，已经降温。

“市场仍不太敢预测明年美联储会进入积极收紧政策周期，而这是因为通胀的缘故，”Reichelt指出。“目前市场行情反映的是今年升息一次，明年三次，这样根本不足以让美元再涨上去。”

美元指数 持稳报98.033，周三曾触及4月23日以来高位98.218。

美元/日圆 持平报124.905，周三曾短暂升破125.000，为6月初以来首见。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0894 1.0904 -0.09 -9.94 1.2097

美元/日圆 124.86 124.88 -0.02 4.52 119.68

欧元/日圆 136.01 136.13 -0.09 -6.34 144.77

美元/瑞郎 0.9833 0.9786 0.48 -1.09 0.9941

英镑/美元 1.5600 1.5600 0.00 0.17 1.5573

美元/加元 1.3166 1.3178 -0.09 13.32 1.1618

澳元/美元 0.7321 0.7353 -0.44 -10.37 0.8168

新西兰元/美元 0.6531 0.6506 0.38 -16.24 0.7797

欧元/瑞郎 1.0717 1.0674 0.40 -10.88 1.2026

欧元/英镑 0.6982 0.6986 -0.06 -9.97 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.4967 9.4836 0.14 0.93 9.4688

美元/挪威克朗 8.2701 8.2529 0.21 10.68 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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