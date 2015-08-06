路透基点：台湾高铁的贷款人同意重组方案--TRLPC

路透8月6日 - 银行业人士在8月5日表示，台湾高速铁路股份有限公司在过去的几天内已经与银行团及政府达成了一系列的协议，为债务重组铺平了道路。随着协议的达成，公司避免了3,820亿台币(120.5亿美元)的贷款违约，同时也逃过了潜在的破产命运。

台湾高铁7月27日与台湾交通部签署了财务改善计划，随后于8月3日与台湾银行领衔的银团贷款人就贷款案的三项修正达成共识。

在政府批准的财务改善计划中，将把原合约约定之特许期自35年调整为70年，并终结了台湾高铁的‘建筑-运营-移交’商业模式。

“政府把特许经营期限自35年调整为70年，所以我们也决定相应的延长贷款期限，”一名了解情况的消息人士表示。

根据另外一名熟悉该项目情况的人士表示，对客运项目的过于乐观，过高的票价，以及设备折旧费偏高，是导致台湾高铁陷入财务困境的主要原因。

台湾高铁拒绝置评。未能立即联系到台湾交通部发表评论。

根据重组方案，台湾高铁将把股份资本削减60%，普通股股东的投资将折减60%。

之后政府将通过国有企业注入300亿台币额外股权资本。此举将把政府持股比例从22.1%提高至63.9%，其他大股东的持股将从37.4%降至17.4%。

消息人士称，政府目前仍在考虑使用哪些企业来向高铁注资。

将承受投资损失的大股东包括中华航空有限公司、中国钢铁股份有限公司、大陆工程股份有限公司、台湾糖业股份有限公司和东元电机股份有限公司等。

重组持股结构，将取决于台湾高铁是否有能力回购大约540亿台币的优先股，其中包括148亿台币的利息。

在台湾立法会于1月初拒绝了台湾高铁的财务改善计划后，数家优先股股东已对台湾高铁提起诉讼，要求赎回优先股。

了解台湾高铁银行账户情况的消息人士说，台湾高铁需要资金来赎回优先股，但其可用资金只有20亿台币左右，另外还有570亿台币在一个银行账户中不能动用。该账户被质押给了银行，对其3,820亿台币的贷款提供担保，只有经过银行同意才能提取这些资金。

**关键修订**

台湾高铁同意对3,820亿台币贷款的条款进行三项关键的修订，以说服银行团放行一部分资金，使其能够成功赎回优先股。去年12月，该公司试图对贷款条款进行九项修订，但最终无功而返。

现有贷款在2010年1月签订，包括3,083亿台币的A部分，45亿台币22年期履约保证B部分，497亿台币10年期贷款C部分，以及195亿台币七年期贷款的D部分。

A部分进一步分成22年期贷款的A1，最多1,300亿台币；22年期的贷款A2，最多1,783亿台币，和五年期的担保保证A3，最多270亿台币。这三部分总计不得超过3,083亿台币。

银行团同意把A1和A2期限延长18年，总期限达到40年。A3、B、C和D的期限不变。

银行还同意放弃对五大站区土地开发权的主张。这些土地均作为贷款抵押品的一部分。

据当地媒体报道，按市价计算，这些土地开发权价值大约在226亿台币左右。

在签署协议之后，台湾高铁将把土地开发权交还给政府。为了解除土地开发权的抵押状态，台湾高铁还需在质押给银行的银行账户中另外拨备69亿台币。

一名消息人士表示，该账户中的570亿台币可用现金余额，是台湾高铁自2007年开始营运以来积累起来的。该账户目前由台湾银行监管。

消息人士称，银行同意从该账户中释放出392亿台币，供台湾高铁赎回优先股。其余的148亿台币利息将在国有企业获得台湾高铁控制权之后再做清算。

“我们知道，这将让我们面临较大的风险。但是，这是让整个计划成功实施的第一步，所以我们别无选择，”一名银行消息人士表示。

根据新的重组条款，台湾高铁将能够在更长的时间内分摊折旧费用，从而能够在短期内降低成本和改善盈利能力。

一名参加了讨论的消息人士表示，政府也计划把从台北至高雄的单程票价，从目前的1,630台币降到最初的1,490台币，以鼓励更多旅客乘坐高铁。(完)

(编译 张涛; 审校 王颖/Eric Zhao)