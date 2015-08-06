中国证券：新三板挂牌公司并购重组并非“借壳”，挂牌不存在排队现象

路透北京8月6日 - 中国全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）有关负责人周四表示，新三板挂牌公司的并购重组行为并非“借壳”。对于可能涉及“借壳”的行为，股转公司在审查中保持与挂牌准入环节的一致性，避免出现监管套利。同时，挂牌不存在排队现象。

刊登在其微博的新闻稿指出，所谓“借壳”本质上是特殊的并购重组行为。部分市场主体对此存在误解。针对可能涉及“借壳”的并购重组行为，全国股转公司在审查中将保持与挂牌准入环节的一致性，避免出现监管套利；相关规则正在研究制定过程中，将择机发布。

截至7月31日，新三板市场共有68家公司发生收购事项，159家公司涉及重大资产重组事项，其中绝大部分属于挂牌公司的产业整合行为，未出现收购(即控制权变更)与重组（即主营业务变更）行为的交叉，仅是单纯的公司控制权变动或资产结构调整。

少数挂牌企业出现的收购与重组行为交叉的情形中，重组对手方与收购方无关联关系，或者置入资产体量很小，因此都不涉及所谓的“借壳”操作。全国股转公司支持企业通过并购重组进行正常的行业、业务整合。

截至目前,新三板市场仅有2家公司在控制权发生变动的同时或控制权变动后，购买置入了来自于收购方及其关联方的大额资产。对于这两家公司的收购和重组行为，全国股转公司依据企业挂牌准入标准进行了审查。

对于市场担心的企业申报出现排队的问题，负责人表示，目前大部分项目均能在申报后2个月内完成审核工作。下一步，全国股转公司将进一步提高主办券商执业质量，加强事中事后监管，加大信息披露监管力度，为进一步提高挂牌审查工作效率创造条件。

由于全国股份转让系统挂牌程序便捷高效，所以企业挂牌没有障碍，也不存在排队现象。截至7月底，4月30日之前报送的企业已被全部审查完毕，5、6月份申报企业也将于8月份内全部完成审查。