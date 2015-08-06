版本:
中国
债券 | 2015年 8月 6日 星期四 17:14 BJT

标题新闻：希腊5月经季节因素调整后的失业率从上月的25.6%降至25%，为2012年6月以来最低

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐