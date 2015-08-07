重温稿-台湾货币市场：大型金融机构将下调短票利率，料引导短率向下

* 大型金融机构明日起将短票利率由0.55%下调至0.54% * 央行有意让14天存单发行常态化，短率料将下调 * 因应台风来袭，避开明日资金落点 记者 董永年 路透台北8月6日 - 台湾银行间短率周四持稳既有水准。不过大型金融机构自明日起，将自保30天短票利 率由0.55%下调至0.54%，料将带动一波短率下调趋势。 资金调度人士并指出，央行表示会续发利率仅0.50%的14天期存单，且近期并未将多余资金全数冲销，这 将让市场资金更趋于浮滥，短票与债市附买回(RP)利率有进一步下调的空间。 〞我们希望坚守利率，但也要顺应市场趋势。〞大型金融机构主管说。 另一大型票券商资金调度人员称，有接到大型金融机构通知，明日起下调自保30天短票利率1个基点，免 保票下调2个基点。 大型票券商交易主管并强调，央行有意让14天期存单发行常态化，这将让短率面临下调压力。中期而言， 短票利率将会往0.52-0.53%靠拢。 台湾央行官员周四指出，考量金融机构目前有14天期定存单的需求，未来到期将续发；且依照最近的型态 可能会变成常态发行。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均 0.387% 0.387% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.395% 0.295-0.420% --一周拆款利率区间 0.360-0.450% 0.380-0.440% --两周拆款利率区间 0.400-0.460% 0.405-0.460% **短票利率料降** 短票方面，今日各家券商发票量多寡不一，惟总体可望较上日有所增加。受大型金融机构通知下调短票利 率带动，预料短期成交利率将往0.53%调整。 一大型票券商交易员指出，央行将14天期存单利率定在0.50%。以30天为一个发行级距的短票，若天期仅1 5天的利率也以0.54%算，未免太不合理，应该要往0.50%靠拢。 〞短票利率看平盘往下，是缓降不是急降。〞一票券商交易主管说。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.54-0.55%，同上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.544%，同前日；上 日成交量113.23亿台币，前日24.94亿台币。 台湾央行周四公布，共发行1,247.7亿台币定存单。较今日存单到期金额1,443.2亿台币，存单发行余额减 195.5亿。 本周央行存单到期金额总计为7,937.7亿；余日落点为周五43亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为负168亿台币，累积超额准备为39亿台币、加计前期1%的超额 准备1,058亿台币。 **避开明日落点** 债市附买回(RP)市场方面，交易员指出，今日投信、银行与寿险业都多钱，但也没有新券供应，以到期续 作为主，利率维持不变。为因应苏迪勒台风来袭令明日金融市场可能休市，已尽量减少周五的资金落点。 一证券商交易员表示，明日若真的放台风假，交割日将延后至下周一，不过当天正好有300亿台币的30年 期公债交割，可能会让调度趋于混乱。 〞就默默地不要新增，因为帐要重调。〞一票券商交易员说。 财政部将于下周一(10日)发行30年期公债104/11，金额300亿台币。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP主要成交在0.62-0.63% ，利率约同上日。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率今天大致维持在原水准，极短天期利率在0.42%，大区间在0 .44%-0.49%。公司债新承做附买回利率方面，极短天期仍在0.46%，大区间在0.48%-0.54%。但这部分的债券附 买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。 根据柜买中心资料，今日有法国兴业银行 五年期宝岛债交割，金额2亿人民币、韩国进出口银行 三年期宝岛债交割，金额10亿人民币。(完) (审校 曾祥进)